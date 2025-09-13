Settimana della mobilità, parcheggi occupano 80% spazio urbano. I dati

La presenza di adeguate infrastrutture è l’elemento cardine per promuovere la mobilità attiva. È quindi una priorità uniformare la situazione sul territorio, seguendo l’esempio di alcune città: Bergamo, Padova e Torino sono i centri in cui la densità di piste ciclabili è più elevata. Sempre Bergamo (119), con Mantova (134) e Reggio nell'Emilia (108) sono quelli con il più alto rapporto tra piste ciclabili e rete stradale principale; quelli con la più elevata percentuale di persone che usano la bicicletta sono Bolzano (26%), Ferrara (19,3%) e Mantova (18,7%)