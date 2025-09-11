Esplora tutte le offerte Sky
Addio a Stefano Benni, camera ardente a Bologna il 13 settembre: funerali in forma privata

Cronaca

La Camera ardente si terrà nel Cortile dell'Archiginnasio, palazzo storico e simbolo del mondo culturale bolognese che ospita una delle più grandi biblioteche d'Italia. Ci sarà anche un momento istituzionale e commemorativo, organizzato dal Comune di Bologna

       

Bologna si prepara a dare l'ultimo saluto a Stefano Benni, lo scrittore e poeta morto ieri all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. La Camera ardente si terrà sabato dalle 11 alle 17 nel Cortile dell'Archiginnasio, palazzo che è stato sede storica dell'Università e che oggi ospita una delle più grandi biblioteche d'Italia, a poca distanza da piazza Maggiore. Alle 11 si terrà un momento istituzionale e commemorativo. I funerali si svolgeranno invece in forma privata. Nel frattempo non si ferma il flusso di chi vuole salutare Benni.  

 

La Camera dei deputati ha ricordato lo scrittore

L'Aula della Camera ha ricordato lo scrittore Stefano Benni. Diversi deputati, di ogni schieramento, nell'intervenire nell'emiciclo, hanno letto ad alta voce alcuni stralci dei suoi scritti, non sono mancati momenti di commozione. In molti hanno ricordato la grandezza letteraria e il legame con Bologna.

Addio a Stefano Benni, camera ardente a Bologna il 13 settembre

