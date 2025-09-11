Siti sessisti, sequestrato Phica.eu. Materiale passa a investigatori

Si va verso la fine delle operazioni tecniche con cui la Polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha acquisito tutto il materiale audiovideo – con le immagini di migliaia di donne, a loro insaputa, finite su Internet – e i commenti degli utenti. Perquisizioni anche a carico del presunto gestore

Si va verso la fine delle operazioni tecniche per il sequestro della piattaforma phica.eu, uno dei siti con contenuti sessisti emersi dai meandri del web nelle scorse settimane. La Polizia postale e per la sicurezza cibernetica è quindi sul punto di ultimare le operazioni tecniche, come disposto dalla procura di Roma, per circoscrivere e acquisire tutto il materiale audiovideo – con le immagini di migliaia di donne, tra cui attrici, influencer e politiche finite sul sito a loro insaputa – e i commenti degli utenti, per le successive analisi degli investigatori. Tra i reati ipotizzati: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffamazione ed estorsione (per le presunte richieste di denaro segnalate dalle vittime per rimuovere contenuti sensibili).