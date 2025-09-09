Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stupro di gruppo a Malta su una 19enne di Treviso: indagati 5 italiani

Cronaca
©Ansa

I giovani accusati di violenza sessuale hanno dai 17 ai 19 anni. La denuncia è stata presentata dalla vittima in una stazione dei carabinieri per presunti abusi che avrebbe subito mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa

ascolta articolo

Cinque giovani (quattro di Brindisi e uno di Lecce), di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo. L’inchiesta è partita dopo la denuncia di una 19enne, presentata in una stazione dei carabinieri della provincia di Treviso. La giovane ha raccontato di aver subito abusi mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa. 

La violenza durante il soggiorno a Malta

Secondo quanto denunciato dalla ragazza, lei avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi durante il suo soggiorno a Malta e, al termine di una serata trascorsa con loro in alcuni locali, avrebbe accettato l'invito di seguirli nel loro appartamento. Qui - secondo la ragazza - sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellullare di uno degli indagati. I cinque respingono le accuse. Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefonini sia degli indagati sia della ragazza per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi. 

Leggi anche

Albania, 18enne italiana violentata in spiaggia: arrestato 26enne
FOTOGALLERY

©Ansa

1/14
Cronaca

Femminicidi, da Sula a Campanella: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Stupro di gruppo a Malta su una 19enne di Treviso: indagati 5 italiani

Cronaca

I giovani accusati di violenza sessuale hanno dai 17 ai 19 anni. La denuncia è stata presentata...

Saman, i giudici: "Uccisa dal clan, non sopportavano la sua autonomia"

Cronaca

È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna all'ergastolo per...

Caserta, ai domiciliari il sindaco di Arienzo e coordinatore di FI

Cronaca

La misura cautelare è stata emessa questa mattina nell'ambito delle indagini coordinate dalla Dda...

Roma, bambina investita da auto della Polizia in centro: è ferita

Cronaca

La pattuglia stava intervenendo per sedare una rissa con i dispositivi di emergenza accesi, ma ha...

Auto senza freno a mano, donna muore schiacciata a Genova

Cronaca

 Secondo i primi accertamenti della Polizia locale, alle 7:30 una vettura posteggiata si...

Cronaca: i più letti