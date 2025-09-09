Stupro di gruppo a Malta su una 19enne di Treviso: indagati 5 italiani

I giovani accusati di violenza sessuale hanno dai 17 ai 19 anni. La denuncia è stata presentata dalla vittima in una stazione dei carabinieri per presunti abusi che avrebbe subito mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa

Cinque giovani (quattro di Brindisi e uno di Lecce), di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo. L’inchiesta è partita dopo la denuncia di una 19enne, presentata in una stazione dei carabinieri della provincia di Treviso. La giovane ha raccontato di aver subito abusi mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa.

La violenza durante il soggiorno a Malta

Secondo quanto denunciato dalla ragazza, lei avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi durante il suo soggiorno a Malta e, al termine di una serata trascorsa con loro in alcuni locali, avrebbe accettato l'invito di seguirli nel loro appartamento. Qui - secondo la ragazza - sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellullare di uno degli indagati. I cinque respingono le accuse. Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefonini sia degli indagati sia della ragazza per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi.