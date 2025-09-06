Albania, 18enne italiana violentata in spiaggia: arrestato 26enne

La ragazza è stata violentata mentre si trovava in una spiaggia sulla costa di Durazzo. Secondo la polizia albanese, la giovane turista si trovava sui lettini di un albergo, quando sarebbe stata abusata. Dopo la denuncia della vittima, è stato arrestato un 26enne albanese, con precedenti penali per furto e detenzione illecita d'armi

Una ragazza italiana di 18 anni è stata vittima di una violenza sessuale mentre era in una spiaggia in Albania, sulla costa di Durazzo. Secondo un comunicato diffuso oggi dalla polizia albanese, la giovane turista si trovava sui lettini di un albergo sulla spiaggia, quando sarebbe stata abusata da un uomo all'alba, intorno alle 05.25 del mattino. Dopo la denuncia della vittima, un 26enne albanese, con precedenti penali per furto e detenzione illecita d'armi, è stato arrestato.

La violenza

La giovane avrebbe spiegato alla polizia albanese di aver trascorso la notte fuori in compagnia di amici. A un certo punto si sarebbe allontanata dal gruppo per sedersi sui lettini di fronte all'albergo e, in quei momenti, sarebbe stata aggredita. Il 26enne arrestato, parlando con gli inquirenti, ha ammesso l'episodio, riferendo di essersi trattato di "un atto consensuale". Gli esami medici hanno però identificato segni di lividi sul collo ed altre parti del corpo della ragazza, che confermerebbero l'abuso e l'uso della forza da parte dell'aggressore.