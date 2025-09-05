Esplora tutte le offerte Sky
Violenza sessuale su due turiste: tre arresti nel Catanese

Cronaca

I tre, irregolari senza permesso di soggiorno in Italia, sono stati arrestati dalla polizia per abusi sessuali nei confronti di due giovani turiste ungheresi

Tre migranti di origine marocchina, di 21, 22 e 24 anni, senza permesso di soggiorno in Italia, sono stati arrestati dalla polizia nel Catanese per violenza sessuale nei confronti di due giovani turiste ungheresi. Agenti delle Volanti della Questura li hanno bloccati su un Van che è stato trovato grazie al localizzatore del cellulare di una delle vittime, attivato da una sorella che aveva segnalato la scomparsa al 112. Le due turiste avevano accettato un passaggio dai giovani, che non conoscevano, per tornare al loro B&b, ma i tre le hanno portate in un luogo isolato costringendole a subire atti sessuali.

