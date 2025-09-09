Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è sul crollo del governo Bayrou, con la Francia che sprofonda nel caos. Macron, sotto attacco, è alla ricerca di un successore, mentre Le Pen insiste: “Si voti”. Paura a Gerusalemme, dove due terroristi hanno aperto il fuoco contro un autobus, uccidendo almeno sei persone e ferendone altre. In primo piano anche lo sport: l’Italia di Gattuso batte Israele 4-5
- L’apertura è dedicata alla crisi politica francese con il titolo “Bayrou bocciato, cade il governo Francia nel caos”. Fotonotizia dedicata all’attentato a Gerusalemme: “Gerusalemme, i terroristi sparano al bus ‘Sei morti’”. Spazio poi al “caso dell’eredità Servizi sociali per John Elkann, c’è il sì dei pm”. In taglio alto troviamo lo sport: “Errori, emozioni, sorprese. L’Italia soffre, poi vince Battuto Israele 5-4”. Infine, in spalla il ricordo: “Armani, in 62 per l’addio: l’ultimo ‘grazie’”
- Il quotidiano apre con “Francia nel caos politico. Cade il governo Bayrou, Le Pen e Mélenchon all’attacco di Macron”. In taglio centrale la notizia con foto da Gerusalemme: “Gerusalemme, torna il terrore attentato alla fermata del bus”. In spalla, i morti sul lavoro: “Quattro operai morti in un giorno la strage infinita”. Spazio anche alla finanza con “Mps espugna Mediobanca offerta al 62,3%”. In basso lo sport: “Italia, che follia Israele battuto nel recupero: 5-4”
- In apertura: “Sfiduciato Bayrou, la Francia nel caos”, con l'analisi “La grandeur è finita l’ora dei responsabili”. Ampio spazio all’attentato a Gerusalemme: “La strage alla fermata del bus. La guerra arriva a Gerusalemme”. In taglio basso risalto alla vittoria azzurra: “Un’Italia da pazzi. Vittoria sofferta 5 a 4 contro Israele”. Spazio anche alla guerra in Ucraina “Se Putin crede ancora di vincere”. Da Torino, la cronaca: “Morire di lavoro a 70 anni sulla gru. Il sistema malato moltiplica i rischi”
- Il titolo principale è “Francia, sfiduciato Bayrou. Le Pen: ora al voto”. In primo piano la guerra in Medio Oriente: “Gerusalemme, attacco al bus: sei morti. Hamas esulta, Netanyahu: vi staneremo”. In evidenza anche la finanza: “Mps conquista Mediobanca”. Fotonotizia dedicata allo sport: “Soffre e vince l’Italia firmata Gattuso”. Spazio anche alla cronaca nera: “Latina, quattro bombe esplose in pochi mesi. Guerra per lo spaccio”
- L’apertura è economico-finanziaria con “Mps arriva al 62,3% di Mediobanca”. In evidenza anche “Gerusalemme, sei morti alla fermata del bus in un attacco terroristico”. In spalla l’analisi politica francese: “Francia, sfiduciato il governo Bayrou Dopo il voto rischio effetti su tassi e mercati”. Spazio poi al lavoro pubblico: “Contratto scuola, in arrivo una tantum da 145 euro per i prof”. Infine, tra le notizie di economia: “Byd: l’Italia nella short list per la seconda fabbrica in Europa”
- L’apertura è “Francia a pezzi, cade il governo ‘Ora via Macron’”. In evidenza l’attacco in Israele: “Gli italiani che giustificano la strage di Hamas sul bus”. In primo piano anche “Elkann ai servizi sociali” e “L’offerta di Mps sfonda Mediobanca è di Siena”. In spalla l’editoriale dedicato al crollo del governo francese: “Finisce un’epoca, continua la malattia”
- L’apertura è dedicata alla crisi francese con il titolo: “I nuovi volenterosi attaccano Macron”, l’Assemblea sfiducia Bayrou e le pressioni su Macron da Mélenchon, PS e Le Pen. In evidenza anche l’attentato a Gerusalemme: “Attentato in Israele: sei morti. Sánchez: embargo e sanzioni”. In spalla Elkann: “Pagati 183 milioni di euro, Elkann come B.: ‘messa alla prova’ dai preti salesiani”. Tra i richiami laterali “Mediobanca va a Mps: 2 banche ai CaltaMeloni”
- In apertura “Cade il governo Bayrou. Macron sotto attacco”, con Le Pen e Mélenchon che chiedono le dimissioni del presidente francese. Al centro spazio alla guerra in Medio Oriente: “Sangue a Gerusalemme. Gaza, distrutte 50 torri”. In taglio alto i temi interni: “De Pascale: Alluvione, lavori e delocalizzazioni. Ora cambiamo passo” e il processo di Rimini: “L’imputato Louis si difende con 145 testi”. In spalla la proposta di Tajani “Detassare le tredicesime”. In taglio basso “I funerali a Rivalta. Armani ora è a casa”
- In primo piano la guerra in Medio Oriente “Il terrorismo che non fa più scandalo. Sei morti nell’attentato sull’autobus a Gerusalemme. Il dilemma su Gaza City” e “Leviatano in bilico: l’avanzata su Gaza City mette a rischio il nuovo mega accordo sul gas tra Israele ed Egitto”. Spazio anche a economia e finanza: “C’è un’altra Mediobanca. La scalata di Mps arriva a quota 62,3 per cento. Il dopo Nagel tutti gli equilibri futuri”. In primo piano anche alla guerra in Ucraina con “Sanzioni al limite”. In taglio basso “Parigi divora un altro premier"
- L’apertura è sulla guerra in Medio Oriente: “Israele, torna l’incubo terrorismo. E la colpa è tutta di Netanyahu”, dopo l’attacco a un bus con sei morti. In prima anche il commento: “La sicurezza cercata solo con la forza produce morte”. In primo piano anche “Sfiduciato Bayrou. Francia e Macron di nuovo in crisi”. In spalla l’analisi: “I democratici americani sono davanti al bivio”. In taglio basso “Il sacro, il potere, la porta sul caos. La sfida del Collegio di sociologia” e “Massoni, orge e sette sataniche: Se Prato sembra Gotham City”
- In apertura: “Tout se tient. Il terrorismo in Israele, l’antisemitismo in Europa, la crisi in Francia sono facce della stessa medaglia: l'attacco alla civiltà liberale. Orsina: ‘Finito un ciclo, serve una nuova politica per quello che inizia’”. In evidenza l’editoriale: “L’irrefrenabile conato del jihad”. In taglio basso: “Mentre le altre democrazie si voltano Israele combatte per l’intero Occidente”
- In apertura la sfiducia al governo Bayrou e le nuove pressioni su Macron con “Ultimo tango”. In evidenza anche le reazioni politiche: “Le Pen chiede il ritorno alle urne, Mélenchon le dimissioni del presidente”. In primo piano anche l’attacco in Israele: “Attacco a Ramot, vendetta in West Bank”. Tra i richiami in spalla: “Blocchiamo tutto. Domani centinaia di piazze, sinistra francese divisa”. In taglio basso la guerra in Ucraina con “Mosca: le sanzioni non ci fanno nulla” e “Incidenti sul lavoro in tutta Italia, quattro morti e tre feriti”
- In apertura “Ultimo fiasco a Parigi”, “Caduto il quarto governo in due anni, la Francia piena di debiti e senza una guida affonda. Ma le président non molla la poltrona”, con l’editoriale “Accanimento terapeutico all’Eliseo”. In spalla la guerra in Medio Oriente: “Strage a Gerusalemme tra le risate di Hamas e il silenzio a sinistra”. Spazio anche alle regionali con “Tridico vuole governare la Calabria ma non sa neanche quante province ha”. Sul calcio “Paura e orgoglio: l’Italia batte Israele 5-4”