Caserta, ai domiciliari il sindaco di Arienzo e coordinatore di FI

La misura cautelare è stata emessa questa mattina nell'ambito delle indagini coordinate dalla Dda per un'inchiesta su corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio. Il primo cittadino si trova ora ai domiciliari. Il responsabile nazionale di Forza Italia Battistoni lo ha sospeso in attesa che possa dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati

Una vasta operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha portato questa mattina all'esecuzione di 17 misure cautelari personali in diverse province: Caserta, Napoli, Roma, Avellino e Benevento. Le indagini sono avvenute nell'ambito di un'inchiesta su corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, istigazione alla corruzione, turbata liberta degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio. Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo, in provincia di Caserta, e coordinatore provinciale di Forza Italia è tra i destinatari delle misure notificate ed è ora ai domiciliari.

Coinvolto nell'inchiesta (per lui disposto il carcere) l'ex consigliere regionale dell'Udeur nonché imprenditore dei rifiuti di Casal di Principe, Nicola Ferraro, che già ha scontato 7 anni di carcere per concorso esterno in camorra. Tra gli indagati anche l'ex direttore generale dell'Asl di Caserta Amedeo Blasotti, per il quale la Procura guidata da Nicola Gratteri aveva chiesto il divieto di dimora che però il Gip non ha concesso durante gli interrogatori del maggio scorso, e l'ex consigliere regionale Luigi Bosco, attuale coordinatore regionale di Azione; anche per quest'ultimo la richiesta di misura è stata rigettata.

Le accuse mosse contro Guida

Guida è accusato di aver concesso nel 2019 l'appalto per il servizio di raccolta rifiuti del Comune di Arienzo, ottenendo appoggio elettorale. Complessivamente sono state emesse dal gip tre ordinanze di arresti in carcere, sette ai domiciliari e sette tra divieti di dimora e misure interdittive. Ferraro, in particolare, avrebbe continuato a "operare" nel settore ambientale, infiltrando, come fatto già in passato per conto del clan dei Casalesi (fazione Schiavone-Bidognetti), le amministrazioni pubbliche, tra Comuni e Asl. A parere degli inquirenti, l'ex consigliere regionale avrebbe perpetuato il sistema di accaparramento di appalti pubblici a imprese da lui indicate, ovviamente dietro favori e appoggi elettorali.

Come funzionava il sistema illecito secondo gli inquirenti

Il sistema illecito svelato dalla Dda riproduceva quello che già Ferraro aveva messo in piedi prima della condanna a sette anni, solo che in questo caso l'ex consigliere regionale, hanno accertato i carabinieri del Reparto Operativo di Caserta coordinati dai pm anticamorra Vincenzo Ranieri e Maurizio Giordano, non agiva con aziende proprie, ma muoveva i fili di un cartello di aziende di proprietà di imprenditori che a lui facevano riferimento, e che quando ottenevano, grazie al suo potere e alle sue conoscenze, appalti per il servizio rifiuti o per la sanificazione di ospedali, gli pagavano una percentuale. L'indagine aveva già avuto uno step importante a fine 2023, quando i carabinieri trovarono e sequestrarono a casa di un imprenditore vicino a Ferraro due milioni di euro in contanti, ritenuti proprio parte del giro di denaro relativo agli appalti aggiudicati alle aziende di riferimento di Ferraro.