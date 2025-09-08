Pescara, abusi su una 17enne: arrestati due fratelli, uno è minorenne

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Abusi sessuali su una 17enne a Pescara, arrestati due fratelli: uno è minorenne

Cronaca
©Ansa

I fatti risalgono al 13 febbraio scorso e sono avvenuti in un condominio alla periferia della città adriatica. Uno è stato collocato in una comunità di recupero perchè minore, mentre il maggiorenne è finito in carcere

ascolta articolo

Due fratelli, uno maggiorenne e uno minorenne, sono stati arrestati con l'accusa di aver fatto ubriacare una 17enne per poi abusare di lei. Nei loro confronti sono state emesse, dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila e dal Tribunale di Pescara, due ordinanze di custodia cautelare per violenza sessuale di gruppo aggravata. Ad eseguire le misure il personale del Gruppo Antiviolenza della procura di Pescara: il minorenne è stato collocato in una comunità di recupero, mentre il maggiorenne è finito in carcere. I fatti risalgono al 13 febbraio scorso e sono avvenuti in un condominio alla periferia di Pescara. 

Le indagini

A denunciare l'accaduto era stata la vittima della violenza, facendo scattare l'inchiesta, diretta e coordinata, in stretto collegamento investigativo, dalla procura di Pescara e dalla procura presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila e svolta dal Gruppo Antiviolenza della procura di Pescara. Le indagini, consistite in audizioni protette davanti alle autorità giudiziarie, della vittima e dei minorenni a vario titolo coinvolti nella vicenda, negli interrogatori degli indagati e in attività tecniche ed acquisizioni documentali, hanno consentito di individuare i componenti del gruppo e le persone presenti e ricostruire quanto accaduto. 

Approfondimento

Albania, 18enne italiana violentata in spiaggia: arrestato 26enne
FOTOGALLERY

1/9
Cronaca

Giornata contro violenza donne, manifestazioni da Milano a Napoli

Palazzo Chigi e la Farnesina, tra gli altri, si sono illuminati di rosso. Cortei e flash mob di sensibilizzazione in tutta Italia. 'Disarmiamo il patriarcato' la scritta che compare sullo striscione in testa al corteo del capoluogo lombardo

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Pescara, abusi su una 17enne: arrestati due fratelli, uno è minorenne

Cronaca

I fatti risalgono al 13 febbraio scorso e sono avvenuti in un condominio alla periferia della...

Muore operaio in centro a Roma, quarta vittima sul lavoro in un giorno

Cronaca

L'incidente è avvenuto sulla banchina del Tevere, all'altezza di piazza Trilussa. Sul posto la...

Giorgio Armani, i funerali privati. Negozi chiusi nel mondo

Cronaca

L’ultimo saluto allo stilista morto il 4 settembre è stato a Rivalta, nel Piacentino. Alle...

Carlo Acutis, che miracoli ha fatto per essere dichiarato Santo

Cronaca

La canonizzazione è stata decisa dopo che al giovane sono stati attribuiti due miracoli, come...

Operaio muore schiacciato da un macchinario in Brianza

Cronaca

L'uomo, 48 anni, lavorava in un'azienda che produce valvole industriali a Monza. La dinamica...

Cronaca: i più letti