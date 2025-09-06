Milano, muore 25enne investito sulle strisce: arrestato un poliziotto

Milano, 25enne investito e ucciso sulle strisce: arrestato un poliziotto fuori servizioCronaca
È risultato positivo all'alcoltest il poliziotto fuori servizio che questa mattina in un incrocio nella zona Est di Milano, alla guida della sua auto, ha investito un 25enne morto poi in ospedale. Indagini in corso
Tragedia questa alle prime ore del mattino a Milano, dove un ragazzo di 25 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito da un'auto sulle strisce pedonali a un incrocio in via Adelchi, nella zona est della città, alle 5.40. L'automobilista, anche lui di 25 anni, appartenente alla Polizia di Stato - in quel momento fuori servizio - che si era fermato a prestare soccorso, nel pomeriggio è stato arrestato perché positivo all'alcoltest. Secondo gli accertamenti della polizia locale, coordinata dal pm di turno Maurizio Ascione, il ragazzo viaggiava ad alta velocità quando ha investito la vittima che attraversava sulle strisce pedonali in via Adelchi. Il poliziotto si trova ora ai domiciliari.
