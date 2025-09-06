Milano, muore 25enne investito sulle strisce: arrestato un poliziotto

Esplora tutte le offerte Sky
Milano, 25enne investito e ucciso sulle strisce: arrestato un poliziotto fuori servizio

Cronaca
©Ansa

È risultato positivo all'alcoltest il poliziotto fuori servizio che questa mattina in un incrocio nella zona Est di Milano, alla guida della sua auto, ha investito un 25enne morto poi in ospedale. Indagini in corso

Tragedia questa alle prime ore del mattino a Milano, dove un ragazzo di 25 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito da un'auto sulle strisce pedonali a un incrocio in via Adelchi, nella zona est della città, alle 5.40. L'automobilista, anche lui di 25 anni, appartenente alla Polizia di Stato - in quel momento fuori servizio - che si era fermato a prestare soccorso, nel pomeriggio è stato arrestato perché positivo all'alcoltest. Secondo gli accertamenti della polizia locale, coordinata dal pm di turno Maurizio Ascione, il ragazzo viaggiava ad alta velocità quando ha investito la vittima che attraversava sulle strisce pedonali in via Adelchi. Il poliziotto si trova ora ai domiciliari. 

Il luogo dell'incidente.
Cronaca

L'ultimo saluto a Cecilia De Astis, la donna investita a Milano. FOTO

Alle esequie erano presenti circa 200 persone. La bara è arrivata nella chiesa sormontata da una composizione di fiori bianchi e magenta, e gerbere gialle. Il figlio Filippo è arrivato ai funerali portando un'orchidea. Presente anche l'altro figlio Gaetano, le sorelle e i suoi familiari che l'hanno ricordata all'inizio della messa

