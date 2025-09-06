Meteo, resiste il caldo ma da martedì attesi temporali: ecco dove

Come accennato, queste ore di caldo gradevole e bel tempo saranno solo una breve parentesi, perché una nuova perturbazione atlantica porterà maltempo dal pomeriggio di martedì 9 settembre su Liguria, Toscana e Nord della Sardegna. Le piogge si estenderanno dalla sera a tutte le regioni del Nord con intensi temporali, con rischio di grandinate e locali nubifragi. E mercoledì 10 settembre sarà ancora peggio: come spiega iLMeteo.it, si prevedono rovesci temporaleschi anche molto forti al Nord e al Centro su Toscana, Umbria, Lazio e localmente in Sardegna e in Campania. Attesi possibili nubifragi.