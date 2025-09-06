Meteo, resiste il caldo ma da martedì attesi temporali: ecco dove

Esplora tutte le offerte Sky
Meteo, ancora caldo nel weekend ma da martedì attesi temporali e nubifragi: ecco dove

Cronaca
Introduzione

L'estate settembrina dominerà ancora tutta l'Italia nelle prossime ore, fino a lunedì 8 settembre quando, al Nord, faranno capolino i primi annuvolamenti. È il preludio all'arrivo di una nuova, intensa, ondata di maltempo, che porterà anche grandinate e nubifragi. Il sole tornerà a splendere incontrastato dalla seconda parte del mese.

Quello che devi sapere

Caldo sì, ma ancora per poco

Il caldo è tornato, ma per poco. Se nelle prossime ore, come spiega iLMeteo.it, si prevede tempo ottimo ovunque e senza afa, da martedì 9 settembre una perturbazione atlantica porterà pioggia a partire dalle regioni settentrionali. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

 

Per appofondireLe previsioni meteo giorno per giorno di Sky TG24

Le previsioni al Nord

Domani, domenica 7 settembre, le nostre regioni godranno ancora dell'estate settembrina. Come riporta iLMeteo.it, per il Nord la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il sole che non incontrerà grossi ostacoli nello splendere in un cielo sereno o, al massimo, un po' nuvoloso sul Triveneto. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, con mari poco mossi. Le temperature sono in aumento e si attesteranno tra i 25 °C e i 30 °C.

 

Per approfondire: Torna il gran caldo sull'Italia, ecco quando e dove

Le previsioni al Centro

Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per il Centro. Domani, domenica 7 settembre, l'alta pressione dominerà ancora incontrastata, con prevalenti condizioni di bel tempo su tutte le regioni. Cielo generalmente sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. I venti, deboli, soffieranno da direzioni diverse, da Nord sul settore adriatico. Anche qui il caldo sarà gradevole, con valori massimi compresi tra i 27 °C e i 31 °C su gran parte delle città.

Le previsioni al Sud

Anche al Sud prosegue incontrastato il dominio dell'anticiclone, con generali condizioni di bel tempo. Esattamente come al Centro, il sole splenderà quasi indisturbato in un cielo sereno o, al massimo, con qualche nube di passaggio specie nelle ore più calde. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari poco mossi. Valori massimi attesi tra i 27 °C e i 31 °C su gran parte delle città.

Le prime avvisaglie al Nord

Come spiega iLMeteo.it, nella giornata di lunedì 8 settembre arrivano le prime avvisaglie che il tempo sta per cambiare. Sulle regioni del Nord la pressione rimarrà sì stabile, ma al mattino sul Nordovest è previsto cielo molto nuvoloso, con possibili piogge lungo i settori alpini. Durante il pomeriggio, sui settori occidentali la situazione migliorerà, con le nubi che lasceranno spazio al sole. Sempre bello, invece, al Nordovest. Punte massime fino a 28 °C a Torino, 27 °C a Milano e 31 °C a Bologna.

Al Centro (per ora) niente piogge

Al Centro, la giornata di lunedì 8 settembre inizierà all’insegna del cielo sereno su tutte le regioni, mentre nel pomeriggio aumenteranno nubi e velature. Ma, aspetto importante, non ci saranno precipitazioni. In serata, la nuvolosità è data in aumento nelle zone costiere della Toscana, anche qui senza piogge. Punte massimo fino a 31 °C a Firenze e Roma.

Al Sud (quasi) ovunque bello

Al Sud, la giornata di lunedì 8 settembre vede una costante presenza dell'alta pressione. Cielo sereno, o comunque poco nuvoloso, su tutte le regioni, con nubi in aumento nel pomeriggio su Campania, Basilicata e Puglia. Ma, esattamente come al Centro, l'aumento della nuvolosità non porterà precipitazioni. Punte massime fino a 30 °C a Napoli e Bari, 31 °C a Palermo.

Da martedì ondata di maltempo

Come accennato, queste ore di caldo gradevole e bel tempo saranno solo una breve parentesi, perché una nuova perturbazione atlantica porterà maltempo dal pomeriggio di martedì 9 settembre su Liguria, Toscana e Nord della Sardegna. Le piogge si estenderanno dalla sera a tutte le regioni del Nord con intensi temporali, con rischio di grandinate e locali nubifragi. E mercoledì 10 settembre sarà ancora peggio: come spiega iLMeteo.it, si prevedono rovesci temporaleschi anche molto forti al Nord e al Centro su Toscana, Umbria, Lazio e localmente in Sardegna e in Campania. Attesi possibili nubifragi.

Il Sud (per ora) si salva

Se Nord e Centro dovranno fare i conti con le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, la situazione sarà decisamente diversa al Sud, con sole e caldo in aumento. Nel Meridione, infatti, le temperature vedranno un sensibile incremento, con 36 °C a Foggia, 35 °C a Siracusa, Catania e Cosenza. Anche nel Barese si toccheranno, di nuovo, 34 °C con pieno sole.

L'Italia preda del maltempo

Le piogge di martedì 9 e mercoledì 10 settembre non si fermeranno. Come scrive iLMeteo.it, giovedì 11 settembre l'Italia sarà ancora in preda al maltempo, con piogge e temporali sui settori orientali e poi al Centro-Sud, con fenomeni localmente di forte intensità e rischio grandinate. Temperature in modesto aumento al Centro-Nord e in calo al Sud.

 

Per approfondire: I danni causati dall'ultima ondata di maltempo

Quando torna il bel tempo?

Come riporta iLMeteo.it, il maltempo non darà tregua in determinate zone anche per i giorni a seguire: da lunedì 15 a mercoledì 17 settembre sono infatti nuovamente previsti rovesci e temporali dal Nord verso il Centro, e in  parte anche al Sud. E poi? Dovrebbe finalmente tornare il bel tempo. Nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 settembre le previsioni meteo indicano alta pressione prevalente, con tempo generalmente soleggiato e caldo gradevole.

 

Per approfondire: Erin non è più uragano e non arriverà in Italia

