Meteo, Erin non è più un uragano e non arriverà in Italia

Erin non più uragano: non arriverà in Italia. Causerà maltempo su Europa occidentale

Cronaca

Nei prossimi giorni rimarrà sull'Atlantico e da noi giungerà solo la perturbazione collegata. Dalla tempesta extratropicale si estende un sistema frontale che scivolerà sull'Europa centrale e raggiungerà anche il nostro Paese. Sarà questo fronte a portare piogge e temporali soprattutto al Nord

Erin è stato declassato da uragano a profonda depressione atlantica e non arriverà in Italia. Era nato come uragano nei Caraibi a ridosso di Ferragosto, crescendo fino a raggiungere la categoria 5. Risalendo verso nord, però, ha incontrato acque più fredde e il flusso delle medie latitudini. Qui ha perso le caratteristiche tropicali e ha completato la cosiddetta transizione extratropicale. Il nome Erin resta adesso per continuità storica, ma dal punto di vista tecnico è ora quello di una tempesta extratropicale, simile alle depressioni che caratterizzano i nostri autunni e inverni.

Piogge e temporali soprattutto al Centro nord Italia

Nei prossimi giorni rimarrà sull'Atlantico nord-orientale e da noi giungerà solo la perturbazione collegata. Dalla tempesta extratropicale si estende un sistema frontale che scivolerà sull'Europa centrale e raggiungerà anche il nostro Paese. Sarà questo fronte a portare piogge e temporali soprattutto al Nord Italia, con fenomeni localmente intensi. Il richiamo caldo, invece, coinvolgerà il resto d'Italia.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/17
Cronaca

Maltempo in Romagna, allagamenti e alberi caduti sulla costa. FOTO

Un temporale con grandine e vento si è abbattuto dalle 4.30 del mattino sulla costa romagnola, provocando danni a strade e ferrovie. Alcune zone sono irraggiungibili. Interrotta la circolazione dei treni tra Igea Marina e Rimini. In corso gli interventi dei vigili del fuoco

Vai alla Fotogallery

