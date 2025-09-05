Previsioni meteo: torna il gran caldo sull'Italia, ecco quando e dove

Introduzione
Il caldo sull'Italia, dopo una tregua abbastanza lunga durante la fine del mese di agosto specie al Nord, torna a farsi presente. Lo conferma anche l'esperto, Lorenzo Tedici. “In queste ore si registra un po’ di instabilità sulle Alpi, in particolare nel Triveneto dove influisce una perturbazione che transita sulla Germania e poi si sposterà verso i Balcani. Ma il fine settimana sarà ottimo ovunque", infatti, prosegue, "registriamo l’alta pressione nei prossimi giorni dopo alcuni fenomeni temporaleschi sulle Alpi”.
Quello che devi sapere
Un bel weekend di sole
- Sarà dunque un weekend, quello in arrivo, positivo sul fronte del meteo. Anzi “splendido” secondo l’esperto, con “condizioni serene e temperature in aumento” basti pensare, tra gli altri, ai 31 gradi di Firenze e ai 33 di Catania. Ci sarà un “sensibile aumento tra domenica e martedì con una piccola ondata di calore anche fino a 36-37 gradi, in particolare in Sardegna ma anche con 34 gradi al Centro”.
L'estate settembrina
- In definitiva, stando alle previsioni degli esperti, nonostante qualche temporale, è attesa quella che viene definita “l'estate settembrina”. I valori, come detto, inizieranno parzialmente a salire durante il fine settimana per poi aumentare gradualmente con l’inizio della prossima. Attualmente, sottolineano i meteorologi, lo scarto rispetto alla consuetudine del periodo non è molto elevato ma l'anomalia si percepirà maggiormente proprio da lunedì prossimo, per l'arrivo sull'Italia di aria molto calda di matrice africana. Il culmine, secondo i modelli, è atteso tra martedì e mercoledì.
Una rimonta anticiclonica
- Entrando più specificatamente nel dettaglio, è emerso come un significativo vortice atlantico in formazione nel weekend sul Regno Unito, influirà in maniera diretta sull'andamento del meteo su buona parte del continente europeo. La sua azione sarà duplice, ma se alle medie e alte latitudini porterà venti e piogge, alle basse latitudini (Spagna e Italia centro meridionale), invece, porterà una temporanea rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale. In sostanza, per il nostro Paese, questa situazione si dovrebbe tradurre in una prima parte della prossima settimana caratterizzata da un passaggio instabile al Nord e da tempo prevalentemente soleggiato e anche abbastanza caldo al Centro Sud, anche con temperature sopra la media del periodo.
Temporali possibili, ma bel tempo al Centro-Sud
- C’è da aspettarsi, dunque, caldo gradevole e sole già da lunedì con qualche instabilità sulle regioni occidentali, soprattutto sul versante del Nordovest. Altrove il tempo sarà prevalentemente soleggiato, mentre tra martedì e mercoledì è atteso il passaggio di questa perturbazione atlantica sulle regioni settentrionali con possibilità anche di temporali. Nonostante qualche incertezza, però, le regioni centrali ed il Sud dovrebbero continuare a vedere cieli limpidi e sole. Le temperature saranno in aumento, anche sensibile soprattutto sul meridione.
Le temperature in aumento
- Per fare alcuni esempi, secondo gli esperti meteo, nelle prossime giornate si potranno registrare a Roma punte tra i 29 e i 31 gradi, mentre sarà certamente più caldo al Sud tra Puglia, Sicilia e Sardegna dove le temperature posso arrivare anche a superare i 35 gradi.
Le previsioni per la giornata di oggi, 5 settembre
- Ma ecco, in sintesi, cosa aspettarci da oggi e nel weekend. Per quanto concerne la giornata odierna, al Nord la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, mentre soltanto sulle Alpi si potranno verificare occasionali rovesci pomeridiani. Al Centro la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, con il cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Al Sud, infine, la giornata prevede un ampio soleggiamento, con il cielo che sarà praticamente sereno dappertutto. Le temperature massime sono registrate, poi, in lieve flessione.
Cosa aspettarsi nel weekend
- Passiamo, poi, alle previsioni legate al week end ormai alle porte. Sabato 6 settembre al Nord la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e con cielo soltanto occasionalmente nuvoloso. Ma, tendenzialmente, il caldo sarà gradevole dappertutto nell’area settentrionale. Al Centro la giornata dovrebbe prevedere un’atmosfera stabile con il cielo che si potrà vedere a tratti più nuvoloso soltanto in aree come la Toscana e sui settori appenninici. Al Sud, quindi, la giornata è prevista all'insegna di generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Domenica 7 settembre, infine, al Nord è attesa una giornata di tempo stabile dappertutto, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso, specie a Ovest, mentre le temperature resteranno stazionarie. Al centro la giornata vivrà in gran parte di tempo stabile su tutte le regioni, con il cielo che potrebbe risultare un po’ più nuvoloso sulle coste adriatiche. Sono attesi venti deboli, mentre le temperature sono registrate in aumento. Al Sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo potrebbe far segnalare nubi in montagna, specie in Calabria e sulle Isole Maggiori.
