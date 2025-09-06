Rischio listeria, ritirati lotti di mortadella Conad

I lotti in questione, si legge nella scheda pubblicata sul sito del ministero della Salute, sono il 26535005 e il 26535020, con data di scadenza 13 e 14 ottobre 2025, prodotti da Salumifici Granterre Spa nel Parmense. L'avvertenza è di "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita"

Sono stati richiamati due lotti di mortadella Bologna da 100 grammi a marchio Conad per "possibile presenza di listeria monocytogenes". I lotti in questione, si legge nella scheda pubblicata sul sito del ministero della Salute, sono il 26535005 e il 26535020, con data di scadenza 13 e 14 ottobre 2025, prodotti da Salumifici Granterre Spa nel Parmense. L'avvertenza è di "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita".

Il batterio listeria monocytogenes

La listeriosi è una malattia infettiva dovuta al batterio listeria monocytogenes. Si trasmette, in genere, con alimenti contaminati. Per questo motivo, l’Istituto superiore della sanità (Iss) la classifica fra le tossinfezioni alimentari.