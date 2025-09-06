Rischio listeria, ritirati lotti di mortadella Conad

I lotti in questione, si legge nella scheda pubblicata sul sito del ministero della Salute, sono il 26535005 e il 26535020, con data di scadenza 13 e 14 ottobre 2025, prodotti da Salumifici Granterre Spa nel Parmense. L'avvertenza è di "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita"
Sono stati richiamati due lotti di mortadella Bologna da 100 grammi a marchio Conad per "possibile presenza di listeria monocytogenes". I lotti in questione, si legge nella scheda pubblicata sul sito del ministero della Salute, sono il 26535005 e il 26535020, con data di scadenza 13 e 14 ottobre 2025, prodotti da Salumifici Granterre Spa nel Parmense. L'avvertenza è di "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita".
Il batterio listeria monocytogenes
La listeriosi è una malattia infettiva dovuta al batterio listeria monocytogenes. Si trasmette, in genere, con alimenti contaminati. Per questo motivo, l’Istituto superiore della sanità (Iss) la classifica fra le tossinfezioni alimentari.
Listeria, quali sono gli alimenti a rischio e come eliminarla
Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità hanno diffuso una serie di consigli, dopo i recenti casi di listeriosi. Tra gli alimenti più a rischio ci sono i formaggi con muffa, il paté, il latte crudo e il salmone affumicato, oltre ai salumi poco stagionati e i cibi poco cotti. A rischio anche frutta e verdura, se non adeguatamente lavate