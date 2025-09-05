Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 settembre: la rassegna stampa

La morte di Giorgio Armani monopolizza le prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. "Re Giorgio", icona della moda e del made in Italy, è scomparso a 91 anni. Spazio inoltre per il vertice dei Volenterosi a Parigi da cui emerge "un patto" per la difesa di Kiev. Ma Giorgia Meloni conferma il no all'invio delle truppe italiane. Per il calcio, infine, l'esordio di Gattuso come ct dell'Italia impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio
- La morte di Giorgio Armani domina l'apertura: "L'abbraccio del mondo al signore della moda" è il titolo in prima pagina per ricordare la scomparsa del re della moda definito "genio e disciplina". Ucraina: "Sì dei Volenterosi alle truppe per Kiev. I diktat di Trump". Regionali in Puglia, Decaro avverte Schlein: "Se c'è Vendola non corro". La madre di Carlo Acutis, canonizzato domenica: "Mio figlio santo, sono la prima convertita"
- "Addio re Giorgio" è il titolo d'apertura. Lo stilista Armani è morto a 91 anni, ad annunciarlo i suoi dipendenti. "Il mondo piange l'uomo che in mezzo secolo ha rivoluzionato la moda". Ucraina: "Patto a 26 per la difesa di Kiev". Intesa a Parigi ma l'Italia "non invierà truppe". Politica: "Sì allo scudo per i medici. Commercialisti, lite e rinvio".
- "Armani, l'Italia" titola il quotidiano torinese. Scompare a 91 anni "lo stilista amato nel mondo". Il suo testamento: "Spero di lasciare un segno fatto d'impegno, rispetto e attenzione per le persone". Ucraina, i Vilenterosi: "26 Paesi in difesa di Kiev". Meloni: "Faremo la nostra parte, ma no all'invio di truppe". Forum di Cernobbio: "La Ue con Trump perde 75,8 miliardi".
- "Re Giorgio". Così il giornale ricorda la morte di Armani, "l'inventore del made in Italy" e "orgoglio nel mondo". Il grande stilista si è spento nella sua casa di Milano, aveva 91 anni: "lunedì i funerali si svolgeranno in forma privata". Ucraina: "Patto a 26 in difesa di Kiev. L'Italia non invierà truppe". Riforma in Cdm: "Avvocati, cambia l'esame di Stato. Iter agevolato per badanti extra Ue".
- "Addio a Giorgio Armani, il re è morto". Lo stilista si è spento a 91 anni, "numero uno indiscusso della moda e icona del made in Italy". Cordoglio unanime: "Un genio e un gigante". Vertice di Parigi per l'Ucraina: "L'impegno dei Volenterosi per il sostegno a Kiev". Meloni: "Non inviamo truppe". Medioriente, "lezione di Giorgia a Elly" sugli aiuti a Gaza.
- "L'Italia chiamò". Oggi a Bergamo contro l'Estonia la prima volta di Gattuso da ct della Nazionale di calcio. "Formazione d'attacco con davanti Kean e Retegui, servono gol per i Mondiali". Tennis: "Sinner fai Slam". Us Open, il numero uno al mondo a caccia della finale. Giorgio Armani: "L'ultimo re": è morto a 91 anni, "ha cambiato la moda con eleganza e stile". Amava il basket, "ha vestito gli azzurri alle Olimpiadi".
- "Made in Italy". Obiettivo Mondiale: "Un successo della Nazionale per rendere omaggio a Giorgio Armani, campione di stile e sport". Gattuso, si parte: "Battiamo l'Estonia". Juve: "Missione Koopmeiners". Nkunku: "Devo capire il Milan". Basket, europei: "Ci aspetta Doncic". Tennis: "L'uragano Sinner trova Auger in semifinale" agli Us Open.
- Il tennis in primo piano: "Iper Sinner". Us Open, Jannik in semifinale: "Tennis spaziale e record stracciati". Juve, parla Perinetti: "Il colpo è Bremer". Italia: "Ringhio Mondiale". Focus su un "Torino in leasing, riscatti da 44 milioni". Spazio poi per la morte di Armani: "Re Giorgio, lo stile italiano nel mondo".
- In apertura la morte di Giorgio Armani, "maestro di stile e signore della moda italiana". Consiglio dei Ministri, professioni: "Nuove regole per avvocati, medici, ingegneri, architetti e consulenti". Sanitari: "Via libera allo scudo penale". Lavoro: "Gelata di settembre sulle assunzioni". Medioriente, il Papa a Herzog: "Garantire un futuro ai palestinesi".
- Medioriente: "Herzog fa il furbo, il Papa lo incalza". Visita "storica" dal Pontefice del presidente di Israele che "prova a nascondere Gaza". Leone XIV: "Pace e due Stati". Volenterosi: "Kiev ancora più armata e 20 sì ai soldati". Morto a 91 anni lo stilista Giorgio Armani che "rivoluzionò la moda e il bello". Regionali in Puglia: "Stallo su Vendola, giorno della verità per Schlein e Decaro".
- "Addio a Re Giorgio, non tiratelo per la giacca". Armani se ne va a 91 anni da "indiscusso sovrano della moda". Agli eredi "un impero da 13 miliardi". Novità del Cdm: "Sanità, scudo penale per i medici". Scuola, bocciato chi fa scena muta: "Così la Maturità torna un vero esame".
- Tra i temi in primo piano la morte del "Signor Armani", una "gloria nazionale entrata nella vita di tutti, anche di chi non ha mai indossato un suo vestito". Ucraina, dai Volenterosi "una lezione di atlantismo a Trump". Regionali in Puglia: "La tela di Decaro". Medioriente: "Trasferta fallita: iniziata male, la visita di Herzog in Vaticano è finita pure peggio".
- "Lo schiaffo del soldato". Al vertice dei Volenterosi Macron "schiera 26 Paesi a sostegno bellico dell'Ucraina". Ma l'Italia e la Polonia "non invieranno mai truppe". Medioriente: "Palestina, 3 detenuti su 4 sono civili". Flotilla in partenza: "Critiche del governo, ma la marea cresce". In taglio alto l'addio a Giorgio Armani, "il re della moda" che ha trasformato in pochi decenni l'idea "del vestirsi e del guardarsi".
- Ucraina: "L'Europa batte un colpo, pronti a mandare truppe". Ieri incontro tra i Volenterosi a Parigi, per Macron 26 Paesi "parteciperanno alle garanzie di sicurezza". Meloni: "L'Italia supporterà in altro modo". Politica: "A Venezia la destra premia la srl meloniana". Regionali in Puglia: "Decaro tiene in bilico Schlein". La morte di Giorgio Armani: "La rivoluzione in una giacca".
- "Allerta terrorismo". Viterbo, "fermati due turchi con mitra e pistole pronti al fuoco sulla folla. Allarme cellule jihadiste in Italia". Spazio poi per la morte e l'addio a Giorgio Armani: "Anche l'eterno ha una fine".
- "Re Giorgio". Addio ad Armani, lo stilista che "rivoluzionò la moda". Icona di stile nel mondo, si è spento a Milano a 91 anni. Ucraina: "Volenterosi, garanzie a Kiev". Meloni: "Ma niente truppe". Siti sessisti e far-west online, la Fieg in campo: "Sia obbligatoria l'identificazione di chi pubblica".