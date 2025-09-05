Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 settembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

La morte di Giorgio Armani monopolizza le prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. "Re Giorgio", icona della moda e del made in Italy, è scomparso a 91 anni. Spazio inoltre per il vertice dei Volenterosi a Parigi da cui emerge "un patto" per la difesa di Kiev. Ma Giorgia Meloni conferma il no all'invio delle truppe italiane. Per il calcio, infine, l'esordio di Gattuso come ct dell'Italia impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

La morte di Giorgio Armani monopolizza le prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. "Re...

16 foto

Funerali Emilio Fede, oggi l'ultimo saluto al giornalista a Milano

Cronaca

Le ceneri saranno portate a Mirabella Eclano (Avellino) nella cappella della famiglia De Feo,...

8 foto

Giorgio Armani in bianco e nero, le foto storiche

Cronaca

Giorgio Armani, lo stilista che ha conservato lo spirito e la qualità del Made in Italy, il...

19 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Aperture dei giornali dominate dalla parata di Pechino da dove è partita la sfida all'Occidente...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il vertice di Pechino tra Putin e...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Hackerato l'account su X del ministro della Difesa Crosetto

    Cronaca

    Sul suo profilo sono comparsi almeno un paio di post 'sospetti'. Entrambi riguardavano la...

    Viterbo, salgono a 7 le persone arrestate durante festa Santa Rosa

    Cronaca

    Gli inquirenti temevano un atto terroristico programmato durante le celebrazioni della macchina...

    Scuola, Cdm approva riforma maturità: l'esame orale sarà obbligatorio

    Cronaca

    È arrivato oggi in Consiglio dei ministri il decreto Scuola che delinea le novità per gli esami...