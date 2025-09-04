Portiere 13enne picchiato, squalifica per lui e avversario

Il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti ha inflitto squalifiche per un anno dopo la rissa al termine di una partita Under 14 del torneo Super Oscar. La decisione punta a condannare comportamenti violenti che minano i principi fondamentali dello sport tra i più giovani
Squalifica per un anno al portiere del Volpiano Pianese, picchiato da un genitore di un ragazzino della squadra rivale, e per un giocatore del Carmagnola coinvolti nella rissa al termine della partita Under 14 del torneo di calcio Super Oscar. È la decisione del giudice sportivo Roberta Lapa della Lega Nazionale Dilettanti. La squalifica è stata decisa per "la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport".
La vicenda
Il fatto è avvenuto al termine della partita tra Volpiano Pianese e Carmagnola, quando una lite tra i giocatori è degenerata in violenza fisica. Il portiere del Volpiano Pianese è stato picchiato da un genitore di un ragazzo della squadra avversaria, mentre anche un giocatore del Carmagnola è rimasto coinvolto nella rissa. L’episodio ha suscitato grande scalpore, soprattutto considerando che si trattava di ragazzi molto giovani impegnati in un torneo giovanile.