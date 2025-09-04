Portiere 13enne picchiato, squalifica per lui e avversario

Squalifica per un anno al portiere del Volpiano Pianese, picchiato da un genitore di un ragazzino della squadra rivale, e per un giocatore del Carmagnola coinvolti nella rissa al termine della partita Under 14 del torneo di calcio Super Oscar. È la decisione del giudice sportivo Roberta Lapa della Lega Nazionale Dilettanti. La squalifica è stata decisa per "la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport".

La vicenda

Il fatto è avvenuto al termine della partita tra Volpiano Pianese e Carmagnola, quando una lite tra i giocatori è degenerata in violenza fisica. Il portiere del Volpiano Pianese è stato picchiato da un genitore di un ragazzo della squadra avversaria, mentre anche un giocatore del Carmagnola è rimasto coinvolto nella rissa. L’episodio ha suscitato grande scalpore, soprattutto considerando che si trattava di ragazzi molto giovani impegnati in un torneo giovanile.