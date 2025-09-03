Esplora tutte le offerte Sky
Massimo Moratti migliora, è uscito dalla terapia intensiva

Cronaca

L'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato circa una settimana fa per una polmonite, provocando forte apprensione fra i familiari e in tutto il mondo nerazzurro. Moratti era stato intubato fino a sabato. La moglie Milly: "Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto"

Buone notizie sulle condizioni di salute di Massimo Moratti che vanno migliorando tanto che ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano). Il quadro clinico quindi induce a un cauto ottimismo. L'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato circa una settimana fa per una polmonite, provocando forte apprensione fra i familiari e in tutto il mondo nerazzurro. Moratti era stato intubato fino a sabato. Poi, qualche giorno di assestamento per verificare e confermare i miglioramenti, e poco fa la decisione dei medici di trasferirlo dalla terapia intensiva. 

 

Sotto osservazione

L'ex presidente - che ha vicino i familiari più stretti con cui ha avuto modo di parlare già nei giorni scorsi - resta sotto osservazione e controllo da parte dei sanitari, ma il recupero sembra più vicino. All'AGI la moglie Milly ha dichiarato: "Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto".

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite
Massimo Moratti, l'ex presidente dell’Inter compie 75 anni. FOTO

L’amore per i colori nerazzurri ereditato dal padre Angelo, i grandi acquisti, gli alti e i bassi, fino ai trionfi del 2010 e la cessione del club: la figura dell’imprenditore, patron della Saras, spesso soprannominato il “presidente tifoso”, è indissolubilmente legata alla storia della squadra milanese. LA FOTOSTORIA

