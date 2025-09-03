Massimo Moratti migliora, è uscito dalla terapia intensiva

L'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato circa una settimana fa per una polmonite, provocando forte apprensione fra i familiari e in tutto il mondo nerazzurro. Moratti era stato intubato fino a sabato. La moglie Milly: "Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto"

Buone notizie sulle condizioni di salute di Massimo Moratti che vanno migliorando tanto che ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano). Il quadro clinico quindi induce a un cauto ottimismo. L'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato circa una settimana fa per una polmonite, provocando forte apprensione fra i familiari e in tutto il mondo nerazzurro. Moratti era stato intubato fino a sabato. Poi, qualche giorno di assestamento per verificare e confermare i miglioramenti, e poco fa la decisione dei medici di trasferirlo dalla terapia intensiva.