Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite

Ha compiuto 80 anni lo scorso maggio

Moratti ha compiuto 80 anni lo scorso maggio e per l'occasione aveva festeggiato con un grande evento organizzato dai figli nella residenza di famiglia a Imbersago. Alla festa avevano preso parte molti campioni che hanno vestito la maglia nerazzurra durante la sua presidenza: da Ronaldo a Vieri, da Recoba a Pirlo fino ai protagonisti dello storico Triplete conquistato nel 2010 Figlio di Angelo Moratti, presidente della “Grande Inter” negli anni Sessanta, Massimo aveva rilevato il club nel 1995 da Ernesto Pellegrini, scomparso di recente. Quindici anni più tardi avrebbe scritto una delle pagine più gloriose della storia calcistica italiana, conducendo l’Inter alla vittoria di Champions League, scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione, un’impresa fino ad allora mai realizzata da una squadra italiana Nel corso della sua presidenza Moratti ha messo in bacheca complessivamente 16 trofei, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio nerazzurro e internazionale.