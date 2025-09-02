Addio a Emilio Fede, il cordoglio del mondo della politica e della tv

Sono tanti i messaggi che si sono susseguiti per ricordare l'ex direttore del Tg1 e del Tg4 che si è spento questa sera nella residenza San Felice di Segrate, vicino Milano, a 94 anni

Alla notizia della morte di Emilio Fede, annunciata dalle due figlie Simona e Sveva, in molti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia. L'ex direttore del Tg1 e del Tg4 si è spento nella residenza San Felice di Segrate, vicino Milano, a 94 anni, e per decenni è stato protagonista di una lunga carriera tra Rai e Mediaset. Tra i primi a ricordare il giornalista, Matteo Salvini, leader del Carroccio e ministro delle Infrastrutture: “Emilio Fede è stato un protagonista indiscusso della tv, della politica e del giornalismo: a tutti i suoi cari vanno il cordoglio e l’abbraccio della Lega”.

Il mondo politico

"È con dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo che ha accompagnato milioni di italiani per oltre mezzo secolo. Una lunga carriera la sua, iniziata in Rai negli anni Sessanta, proseguita poi da direttore del Tg1 e infine al Tg4. 'Sono caduto, ma non ho mai smesso di essere Emilio Fede', disse una volta: ed è con queste sue parole che lo voglio ricordare. Alle figlie Sveva e Simona e ai suoi cari giungano le condoglianze piu' sentite, mie personali e del Senato della Repubblica". Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Sui social anche il messaggio del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri: "Saluto un amico con il quale abbiamo raccontato fatti con serietà e a volte con ironia. Una lunga storia nell'informazione, attraverso il tempo e gli eventi. Buon viaggio Emilio".

"Con la scomparsa di Emilio Fede ci lascia un grande protagonista del giornalismo televisivo italiano, un innovatore. Per anni, prima al Tg1 e poi a Mediaset, ha raccontato la politica e l'attualità con passione, personalità e coraggio, legando indissolubilmente il suo nome a una stagione importante della nostra informazione. Ai suoi cari va la mia più sincera e affettuosa vicinanza". Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

"Con Emilio Fede se ne va un protagonista assoluto dell'informazione italiana". Lo scrive in una nota la Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed Europarlamentare del Ppe, Letizia Moratti, esprimendo "profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista, direttore e conduttore televisivo". "È un uomo che ha segnato la storia del giornalismo televisivo con professionalità, determinazione e passione - prosegue Moratti -. Figura centrale del panorama mediatico, Fede è stato inviato speciale e direttore del Tg1 Rai, quindi per Mediaset ha diretto Videonews, Studio Aperto e Tg4 di cui è stato direttore e conduttore per vent'anni, dal 1992 al 2012, diventando un volto familiare per milioni di telespettatori. Ricorderemo la sua capacità di raccontare la politica e l'attualità italiana e internazionale con uno stile inconfondibile e con la forza di una presenza sempre attenta al rapporto con i cittadini. In questo momento di dolore mi stringo con affetto alle figlie, Sveva e Simona, che hanno condiviso con lui un percorso di vita intenso e complesso. A loro va la mia più sincera vicinanza e il mio abbraccio".