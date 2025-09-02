Meteo, allerta maltempo in Liguria, Veneto e Lombardia. Le previsioni

La violenta perturbazione si è abbattuta anche sul Friuli-Venezia Giulia, colpendo particolarmente alcune zone del Pordenonese. A Trieste si sono registrate piogge intense e forti raffiche di vento, che hanno causato allagamenti e caduta di alberi. Sono stati segnalati allagamenti anche nei comuni di Sacile, Porcia, Cordenons, Pordenone e Fiumicello Villa Vicentina. Mentre a Chions, Sesto al Reghena e Attimis sono caduti alberi e rami