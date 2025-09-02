Meteo, allerta maltempo in Liguria, Veneto e Lombardia. Le previsioni

Introduzione
Dopo il caldo torrido di agosto, il mese di settembre inizia con un'ondata di maltempo, soprattutto nelle regioni settentrionali. In Liguria, in particolare, un forte nubifragio si è abbattuto su Genova, mentre nel centro della regione è scattata l'allerta per le precipitazioni. Forti piogge anche sul Friuli-Venezia Giulia, dove si sono verificati diversi allagamenti nel Pordenonese con caduta di alberi e rami. Durante la giornata di oggi, 2 settembre, la forte perturbazione potrebbe estendersi anche in Lombardia, Emilia-Romagna e in tutta l'area del Triveneto. Ecco le previsioni
Quello che devi sapere
Maltempo in Liguria
L'omdata di maltempo ha colpito particolarmente la Liguria, causando danni e disagi. La protezione civile del Comune di Genova ha emesso un avviso rivolto ai cittadini delle zone di Voltri e Prà, con particolare attenzione ai bacini del Leiro, del Branega e del San Pietro. Già nella serata di ieri, due voli – provenienti da Londra Stansted e Napoli – sono stati dirottati dall'aeroporto di Genova verso lo scalo di Pisa a causa del temporale.
Vedi anche:
Maltempo in Liguria, nubifragi e allagamenti su Genova e nel Savonese
Fiumi ingrossati in Liguria
Le abbondanti piogge che in queste ore si stanno abbattendo sulla Liguria hanno provocato l'ingrossamento di numerosi fiumi e torrenti, tra cui l'Aveto, il Lavagna e l'Entella. "L'intensa struttura temporalesca a Mele ha riversato 130.8 millimetri di pioggia in un'ora”, ha sottolineato spiega Arpal, esortando i cittadini a prestare “massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli"
Forti piogge in Friuli-Venezia Giulia
La violenta perturbazione si è abbattuta anche sul Friuli-Venezia Giulia, colpendo particolarmente alcune zone del Pordenonese. A Trieste si sono registrate piogge intense e forti raffiche di vento, che hanno causato allagamenti e caduta di alberi. Sono stati segnalati allagamenti anche nei comuni di Sacile, Porcia, Cordenons, Pordenone e Fiumicello Villa Vicentina. Mentre a Chions, Sesto al Reghena e Attimis sono caduti alberi e rami
Chiusura di parchi e spiagge a Napoli
A causa del maltempo, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura dei parchi cittadini, del pontile nord di Bagnoli e delle spiagge pubbliche per la giornata di oggi, 2 settembre, a partire dalle ore 9. La decisione è stata annunciata dopo che la Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla
Il maltempo anche su altre regioni
Nelle prossime ore, la perturbazione si sposterà verso levante. Mentre sulle regioni del Nordovest le condizioni meteorologiche miglioreranno, su Lombardia, Emilia-Romagna e tutta l’area del Triveneto si registreranno forti piogge e temporali. Precipitazioni intense anche su alcune aree del Centro e del Sud, con massima allerta sulla Toscana, dove si prevedono piogge abbondanti e forti temporali. Tempo instabile anche su Umbria, area centro-meridionale del Lazio e Campania
Le previsioni di oggi, 2 settembre
- Nord: Piogge, anche moderate, fin dal mattino soprattutto su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Levante Ligure ed Emilia Romagna. Nel corso del pomeriggio, previsti fenomeni più intensi sui alpini e prealpini e sul Nordest costiero. Schiarite altrove. Valori massimi delle temperature attesi tra i 23°C ad Aosta e i 25-27°C nelle altre città
- Centro e Sardegna: Perturbazione in arrivo, con piogge fin dal mattino su Toscana e Lazio. Sul versante adriatico, invece, splenderà il sole. Precipitazioni nel pomeriggio anche in Umbria. Massime comprese tra i 24°C a Perugia e Campobasso e i 29-30°C a Pescara e Ancona
- Sud e Sicilia: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile in Campania e localmente sulla Sicilia occidentale, con temporali sparsi e locali grandinate. Nelle altre regioni meridionali non si registreranno precipitazioni, ma i cielo saranno a tratti molto nuvolosi. Temperature massime tra i 26°C a Napoli e Potenza e i 30-31°C nelle altre città