Maltempo in Liguria, nubifragi e allagamenti su Genova e nel Savonese

Nel tardo pomeriggio l’ondata di pioggia ha colpito prima il Savonese e poi la zona del ponente di Genova, per poi spostarsi sul centro del capoluogo regionale. La Protezione Civile invita la popolazione ad "allontanarsi e mettersi in sicurezza'. Per ora nessuna persona coinvolta ma scantinati allagati e alberi abbattuti. A Mele caduti 130 mm di pioggia in un’ora. Dirottati due voli su Pisa

La Liguria è stata investita nel tardo pomeriggio da un’ondata di maltempo . Un nubifragio ha colpito prima il Savonese e poi la zona del ponente di Genova, per poi spostarsi sul centro del capoluogo regionale ( LE PREVISIONI METEO ). La pioggia ha provocato allagamenti in diverse zone abitate. La Protezione Civile di Genova comunica che in relazione al "forte temporale in zona Sestri, Cornigliano e Sampierdarena" si è verificato un "innalzamento idrometrico rivi Sestri Ponente e Fegino". La Protezione Civile inoltre segnala che è stata "superata la soglia di allarme del torrente Leiro a Voltri", invitando la popolazione ad "allontanarsi e mettersi in sicurezza', invitando a "evitare spostamenti per possibili esondazioni in zona Voltri e Prà". A Voltri inoltre possibili esondazioni anche del Branega. Per ora nessuna persona coinvolta ma scantinati allagati e alberi abbattuti a Genova. Tante le chiamate ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con diverse squadre, in zona Acquasanta, Mele, via delle Fabbriche a Voltri operando anche un costante monitoraggio del corso d'acqua.

Le zone colpite

Nella città metropolitana di Genova torrenti in fase piena e allagamenti diffusi nel centro ponente cittadino, soprattutto nella zona di Voltri e di Certosa. La Protezione civile è in fase di preallarme, come diffuso sui canali Telegram: "A causa delle criticità al suolo il Comune di Genova ha dichiarato Fase Operativa di Preallarme". Il Comune invita a “prestare attenzione, salire ai piani alti e osservare le norme di autoprotezione". Nella sede della Protezione civile è arrivata la sindaca Silvia Salis e l'assessore ai lavori pubblici e protezione civile, Massimo Ferrante: "La situazione è al momento sotto controllo e prosegue il monitoraggio con le pattuglie della polizia locale e dei volontari di protezione civile - spiega la sindaca - Ma vi invitiamo a non uscire di casa".

Dirottati due voli su Pisa

Sono due per il momento i voli dirottati dall'aeroporto di Genova verso altri scali a fronte della forte ondata di maltempo che sta investendo il capoluogo ligure. Il primo volo è quello proveniente da Londra che è stato dirottato a Pisa. Anche il secondo volo, quello volo proveniente da Napoli, è stato dirottato sull'aeroporto 'Galileo Galilei'.