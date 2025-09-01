Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 settembre: la rassegna stampa

Il Medioriente con il piano Usa per Gaza che prevede il controllo americano per 10 anni, resort di lusso e 5mila dollari a chi lascia la Striscia, le accuse della Francia all'Italia circa il dumping fiscale, il vertice Cina-Russia-India e i risultati del campionato di calcio italiano e della F1. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Il conflitto in Medioriente in apertura: "Riviera a Gaza, il piano choc". Fonti Usa: "Trasferimenti volontari, 5mila dollari a chi va". Israele: "Ipotesi annessioni in Cisgiordania". Intanto Xi Jinping si riavvicina a Modi e accoglie Putin: "Relazioni senza precedenti". Spazio poi al caso legato all'accusa di Bayrou che "riaccende lo scontro tra Italia e Francia" sul dumping fiscale e all'intervista a Cecilia Sala. In taglio alto lo sport con i risultati della Serie A e della Formula 1.
- "Il piano shock per Gaza" è il titolo in primo piano riferito al progetto di Trump che prevede il "controllo Usa per 10 anni, resort di lusso e 5mila dollari a chi lascia la Striscia". Da Israele arrivano "minacce di annessione della Cisgiordania". Focus sulle accuse della Francia: "Dall'Italia dumping fiscale". Ira di Meloni: "E' falso". Focus sul vertice Cina-Russia-India: "Putin accolto da Xi, nuovo ordine mondiale". In taglio basso Jude Law alla Mostra di Venezia e i risultati della F1 con il "Gp infernale" della Ferrari
- "L'altro mondo" è il titolo d'apertura del quotidiano torinese, in riferimento alla presenza di Putin al vertice di Tianjin dove si è registrato un "disgelo tra Cina ed India". Medioriente: "Il piano Usa, soldi a chi lascia Gaza", nel progetto Riviera prevista un'amministrazione americana. Economia, Parigi sfida Roma: "L'Italia è sleale sugli sconti fiscali". Gelo di Meloni. Serie A: "Juve, ancora Vlahovic e adesso arriva Zhegrova".
- "Libri scolastici, aiuti alle famiglie". Il governo al lavoro per inserire nella Manovra "la detrazione al 19% delle spese per i testi". Medioriente: "Piano Usa, trasformare Gaza in una riviera, 5mila dollari a chi accetta di andarsene". Tajani incontra il ministro degli Esteri palestinese: "In Italia accolti 181 bambini". Cassazione: "Il dipendente - ultrà colpevole di violenze può essere licenziato". Calcio, Serie A: "Castellanos scatenato, la Lazio c'è".
- I risultati del weekend di Serie A in primo piano. "Signora mia": a Genova Vlahovic entra e segna ancora e "anche la Juve fa il pieno". Milan: "Rabiot, regalo a Max. Gomez del Liverpool è vicinissimo, Musah all'Atalanta". Perde l'Inter: "Che botta, clamoroso ribaltone dell'Udinese a San Siro". Formula 1: "Ferrari a pezzi". Tennis, Us Open: "Sinner e Musetti per un quarto tutto azzurro"
- Il campionato e il calciomercato in apertura. Juve: "Ma Vlahovic?". Il serbo a Genova entra e segna un altro gol decisivo, "Zhegorva da Tudor, Nico va via". Milan: "Preso Rabiot". Roma: "Sprint George". Per l'Inter "crollo" a San Siro contro l'Udinese. F1: "Antonelli butta fuori Leclerc, Hamilton punito"
- "Juve gran riserva. E arriva Zhegrova!". A Genova Vlahovic entra e segna, regalando il primo posto in classifica ai bianconeri. "Tudor sorride anche per l'assist di Kostic, la panchina lunga fa la differenza". Tonfo a San Siro dell'Inter: "L'Udinese non è il Toro". Proprio i granata pareggiano con la Fiorentina "in un clima di furiosa contestazione". Milan, Rabiot dice sì e "riabbraccia Allegri". Tennis, Us Open: "Jannik e Lorenzo, ridateci il derby!"
- In apertura "il vertice dei Paesi canaglia". Cina e Russia choc: "Governeremo il mondo". I nemici dell'Occidente vogliono "un nuovo ordine globale". Medioriente: "Il piano Gaza Riviera, 5mila dollari e cibo a chi lascia la Striscia. E gestione americana". Politica, il caso: "La sinistra perde la testa anche per un cappellino". In taglio alto spazio alla Mostra del cinema di Venezia e ai risultati della Serie A
- Riarmo 2026: "Meloni ci indebita con la Ue per il reddito di belligeranza". Prestiti europei e spese militari "fuori dal patto di stabilità". Medioriente, Trump: "5mila dollari a chi lascia Gaza". Spazio al summit con Xi, Putin e Modi che "sfidano l'Occidente su stabilità e pace". Economia, giochi Milano-Cortina: "3 miliardi di incompiute".
- Vacanze: "Ecco come cambiano le scelte dei turisti italiani e stranieri". Agevolazioni: "Lavoratrici madri, quanto vale il bonus". Indagine di Altroconsumo su spesa e risparmio: "Fino a 3.700 euro in meno a famiglia". Fisco: "Via all'ultimo mese per assegnazioni e cessioni agevolate"
- Cinquanta barche a vela verso Gaza: "L'intifada sullo yacht". In primo piano la "comica missione per liberare la Palestina: c'è Greta e ci si mettono pure i camalli". Tridico candidato in Calabria: "Appello col morto e strafalcioni, l'ex mister Inpd debutta così". Economia, Parigi provoca: "Nuova rissa Italia-Francia sulle imprese". Medioriente, piano per la Striscia: "Hotel e ristoranti, soldi a chi se ne va".