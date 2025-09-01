Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 settembre: la rassegna stampa

Il Medioriente con il piano Usa per Gaza che prevede il controllo americano per 10 anni, resort di lusso e 5mila dollari a chi lascia la Striscia, le accuse della Francia all'Italia circa il dumping fiscale, il vertice Cina-Russia-India e i risultati del campionato di calcio italiano e della F1. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola