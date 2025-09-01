Treviso, ciclista 71enne investito e ucciso da 18enne senza patente

L'incidente si è verificato a Villorba. Il corpo dell'uomo è stato proiettato oltre la recinzione del giardino di un'abitazione privata a lato della strada: inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto hanno operato Suem, polizia locale e carabinieri. Fascicolo aperto dalla Procura per omicidio stradale

Un pomeriggio di fine estate si è trasformato in tragedia a Lancenigo di Villorba, nel Trevigiano. Diego Lapaine, 71 anni, ex vicepreside dell’Itis di Treviso e docente al liceo Da Vinci, stava percorrendo via Trento in sella alla sua bici da corsa quando una Fiat 500 rossa, arrivata dalla corsia opposta, lo ha centrato in pieno. Come riporta il Corriere del Veneto, alla guida c’era un ragazzo di 18 anni, senza patente, che avrebbe preso l’auto di famiglia all’insaputa della madre. L’impatto è stato devastante: la bici è rimasta agganciata alla recinzione di un’abitazione e l’uomo, sbalzato a diversi metri di distanza, è finito nel giardino di una casa. I tentativi di rianimazione di alcuni passanti e del personale sanitario del Suem si sono rivelati inutili: Lapaine è morto sul colpo.