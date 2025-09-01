Treviso, ciclista 71enne investito e ucciso da 18enne senza patente

L'incidente si è verificato a Villorba. Il corpo dell'uomo è stato proiettato oltre la recinzione del giardino di un'abitazione privata a lato della strada: inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto hanno operato Suem, polizia locale e carabinieri. Fascicolo aperto dalla Procura per omicidio stradale
Un pomeriggio di fine estate si è trasformato in tragedia a Lancenigo di Villorba, nel Trevigiano. Diego Lapaine, 71 anni, ex vicepreside dell’Itis di Treviso e docente al liceo Da Vinci, stava percorrendo via Trento in sella alla sua bici da corsa quando una Fiat 500 rossa, arrivata dalla corsia opposta, lo ha centrato in pieno. Come riporta il Corriere del Veneto, alla guida c’era un ragazzo di 18 anni, senza patente, che avrebbe preso l’auto di famiglia all’insaputa della madre. L’impatto è stato devastante: la bici è rimasta agganciata alla recinzione di un’abitazione e l’uomo, sbalzato a diversi metri di distanza, è finito nel giardino di una casa. I tentativi di rianimazione di alcuni passanti e del personale sanitario del Suem si sono rivelati inutili: Lapaine è morto sul colpo.
La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti polizia locale e carabinieri, che hanno bloccato il traffico per i rilievi mentre la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il giovane, in stato di choc ma rimasto sul posto, dovrà rispondere anche di guida senza patente e di altre violazioni del codice della strada. Secondo i primi accertamenti, la vettura proveniva da Villorba e procedeva a velocità sostenuta verso Fontane; un dosso rallentatore potrebbe aver fatto perdere al conducente il controllo del mezzo. I residenti confermano che quel tratto di via Trento è spesso teatro di sorpassi pericolosi e di corse a velocità elevata, tanto da essere già stato segnalato più volte alle autorità.
