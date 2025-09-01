Torino, genitore entra in campo e pesta portiere avversario di 13 anni

Il giovane si trova in ospedale con diversi traumi e un malleolo fratturato. L'uomo e il figlio sono stati allontanati dalla squadra dalla squadra del Carmagnola dal presidente Alessio Russo. I team Under 14 di Csf Carmagnola e Volpiano Pianese si stavano sfidando sul campo del Paradiso Collegno

Il genitore di un giovane calciatore è entrato in campo al termine della partita e ha pestato il portiere avversario di 13 anni mandandolo in ospedale. Il giovane ha riportato un malleolo rotto e diversi traumi. È successo ieri sera sul campo del Paradiso Collegno, poco fuori Torino, durante una partita under 14 tra il Csf Carmagnola e il Volpiano Pianese, durante il torneo giovanile Super Oscar.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, al termine della partita un giocatore del Carmagnola avrebbe iniziato a esultare scatenando la rabbia del portiere avversario. I due 13enni avrebbero così iniziato ad azzuffarsi, e i dirigenti e gli allenatori sarebbero intervenuti per dividerli. A un certo punto è arrivato il padre del ragazzino del Carmagnola, che avrebbe iniziato a prendere a calci e pugni il portiere 13enne. Il giovane è stato caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale Martini.

La denuncia

A denunciare la vicenda è stato Andrea Mirasola, allenatore del Volpiano dove gioca il ragazzo picchiato, che ha chiesto l’intervento della giustizia sportiva e penale. Il genitore, infatti, sarebbe stato identificato dai carabinieri al termine della lite. “Noi allontaneremo padre e figlio e ci costituiremo parte civile nel processo che partirà sicuramente per accertare quanto successo – ha detto a Repubblica Alessio Russo, presidente del Carmagnola - Ci scusiamo per quanto successo anche se una vicenda di questo tipo non era prevedibile: non conoscevamo quel signore, suo figlio è appena arrivato dal Chisola ed era alla seconda partita con noi. Ci dissociamo perché quella persona non ci rappresenta né come tesserato né come valori: purtroppo ci siamo ritrovati un deficiente in casa, si merita un Daspo a vita".