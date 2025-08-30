Cremona, auto con persona a bordo affonda nel Po: recupero in corso

Un’auto con una persona a bordo è finita stamani nel Po a Cremona. Due pescatori hanno dato l’allarme dopo aver visto il veicolo galleggiare con le luci accese. La vettura è stata localizzata con l’ecoscandaglio. Il recupero è complicato dalla forte corrente, sul posto vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia

In corso le operazione di recupero

"C'è una vettura che galleggia nel fiume, ha le luci accese e l'acqua arriva ormai ai finestrini, dentro c'è una persona”, hanno riferito i due pescatori, lanciando l’allarme. Qualche secondo dopo la vettura è stata inghiottita dal fiume gonfio delle piogge di questi giorni. La macchina, che sarebbe una Fiat 500L, è stata localizzata dall'ecoscandaglio e si sta ora organizzando il recupero che non si presenta semplice a causa delle forti correnti. Sul posto, oltre agli specialisti del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, sono al lavoro l'Unità navale della Guardia di Finanza e la Polizia di Stato.