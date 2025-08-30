Esplora tutte le offerte Sky
Cremona, auto con persona a bordo affonda nel Po: recupero in corso

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Un’auto con una persona a bordo è finita stamani nel Po a Cremona. Due pescatori hanno dato l’allarme dopo aver visto il veicolo galleggiare con le luci accese. La vettura è stata localizzata con l’ecoscandaglio. Il recupero è complicato dalla forte corrente, sul posto vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia

ascolta articolo

Questa mattina un’auto con una persona a bordo si è inabissata nelle acque del Po, a Cremona. L’allarme è stato dato intorno alle 6 da due pescatori che hanno visto la vettura galleggiare con le luci accese e l’acqua ormai ai finestrini, poco prima che venisse inghiottita dal fiume in piena. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco. 

In corso le operazione di recupero 

"C'è una vettura che galleggia nel fiume, ha le luci accese e l'acqua arriva ormai ai finestrini, dentro c'è una persona”, hanno riferito i due pescatori, lanciando l’allarme. Qualche secondo dopo la vettura è stata inghiottita dal fiume gonfio delle piogge di questi giorni. La macchina, che sarebbe una Fiat 500L, è stata localizzata dall'ecoscandaglio e si sta ora organizzando il recupero che non si presenta semplice a causa delle forti correnti. Sul posto, oltre agli specialisti del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, sono al lavoro l'Unità navale della Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. 

Ansa/Ipa

Cronaca

