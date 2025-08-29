Ritirato lotto di mozzarella per pizza, rischio latte inquinato

Si tratta di alimenti prodotti dal marchio Latteria Soligo sac. L'indicazione del ministero, che ha predisposto il richiamo del lotto in questione, è di non consumare la mozzarella per pizza e riportarla al venditore in quanto, si legge nella note, "non risulta normativamente idonea all'utilizzo"
Rischio chimico per un lotto di mozzarella per pizza che è stato ritirato dai supermercati. L’allarme arriva dal ministero della Salute che, in una nota pubblicata sul suo sito, ha messo in guardia i consumatori per la possibile presenza di latte inquinato nei prodotti del marchio Latteria Soligo sac. Il consiglio è di non consumare il prodotto qualora sia già stato acquistato e di riportarlo nel negozio per ricevere il rimborso.
Ministero: "Presenza di inquinanti"
Il rischio riguarda le mozzarelle per pizza in busta prodotte nello stabilimento di Soligo, provincia di Treviso, in via 1° settembre. “Su una parte del latte utilizzato per la produzione delle referenze indicate è stata riscontrata presenza di inquinanti, il latte non risulta quindi normativamente idoneo all'utilizzo”: questa la motivazione del richiamo della mozzarella per pizza Filone 1000g che si legge nel documento condiviso dal ministero che segnala anche il numero del lotto di riferimento. In via precauzionale l’azienda ha proceduto al ritiro del prodotto in attesa di ulteriori accertamenti e verifiche sulla presente contaminazione.
Il lotto interessato è il numero 25080600, con data di scadenza 31 agosto. Gli avvisi di richiamo riguardano i seguenti prodotti:
- Mozzarella per pizza Cubettata, in buste da 2 kg
- Mozzarella per pizza Julienne, confezione da 1500 grammi
- Mozzarella per pizza Filone Cube, 1 kg
- Mozzarella per pizza Filone, 1kg