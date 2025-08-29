Ritirato lotto di mozzarella per pizza, rischio latte inquinato

Si tratta di alimenti prodotti dal marchio Latteria Soligo sac. L'indicazione del ministero, che ha predisposto il richiamo del lotto in questione, è di non consumare la mozzarella per pizza e riportarla al venditore in quanto, si legge nella note, "non risulta normativamente idonea all'utilizzo"

Rischio chimico per un lotto di mozzarella per pizza che è stato ritirato dai supermercati. L’allarme arriva dal ministero della Salute che, in una nota pubblicata sul suo sito, ha messo in guardia i consumatori per la possibile presenza di latte inquinato nei prodotti del marchio Latteria Soligo sac. Il consiglio è di non consumare il prodotto qualora sia già stato acquistato e di riportarlo nel negozio per ricevere il rimborso.