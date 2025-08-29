Come capire se le proprie foto sono finite su siti sessisti

Esplora tutte le offerte Sky
Chiusura sito Phica, come scoprire se le proprie foto sono finite su siti sessisti

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Sempre più donne scoprono che le proprie foto, senza consenso, finiscono su forum o siti sessisti come Phica.eu o su gruppi Facebook come “Mia Moglie”, dove vengono utilizzate per sessualizzarle e diventano bersaglio di commenti volgari e offensivi. In alcuni casi si tratta di foto prese dai social delle interessate e inserite nei portali, in altri di scatti privati rubati dai partner e diffusi senza consenso. Mentre le indagini della polizia postale proseguono e le denunce aumentano, sempre più persone si chiedono come scoprire se le proprie foto siano finite online senza autorizzazione. Ecco alcuni strumenti utili.

Quello che devi sapere

I motori di ricerca

Un primo strumento utile per verificare la diffusione delle immagini online sono i motori di ricerca. È sufficiente digitare nome e cognome seguiti dal sito sospettato, per controllare se esistono thread dedicati. Questo metodo non riesce però a penetrare il dark web e le piattaforme criptate. Per ricerche più mirate si possono usare gli “operatori booleani”, ovvero simboli e parole chiave che permettono di filtrare i risultati e rendere più precisa l’indagine. Un esempio è la stringa: site:phica.eu AND "nome e cognome" OR "cognome e nome" OR "nome" AND "città" OR "cognome" AND "città"

Riconoscimento facciale e analisi dei pixel

Se non si è certi che sia stato usato il proprio nome, si può partire dalle immagini. Alcuni software permettono di scandagliare il web a partire dalla foto caricata. PimEyes, ad esempio, sfrutta il riconoscimento facciale: basta caricare un’immagine e il sistema restituisce i siti in cui compare. Simile è la funzione di Google Immagini: cliccando sull’icona a forma di macchina fotografica (sul lato destro della barra di ricerca Google) si può caricare o trascinare una foto, che viene poi confrontata con quelle già presenti online. Il sistema è infatti in grado di trovare i "match" confrontando i pixel della foto inserita con le immagini presenti in rete

Google Alert

Un altro strumento utile è Google Alert. Permette di ricevere notifiche via email quando sul web compaiono nuovi contenuti relativi a un argomento specifico selezionato dall’utente. Inserendo nei termini di ricerca il proprio nome e cognome si viene avvisati ogni volta che si viene citati online

Inserire un watermark

Esistono poi servizi specifici che consentono di  inserire marcatori invisibili, i cosiddetti watermark, nelle immagini. Così facendo se la propria immagine viene riutilizzata o ripubblica altrove è più semplice rintracciarla

A chi rivolgersi

Se si scopre che le proprie immagini sono state diffuse senza consenso, è importante non affrontare la situazione da sole. Il primo passo è rivolgersi alla Polizia postale, che raccoglie segnalazioni online e avvia le indagini. Un ulteriore supporto può arrivare da associazioni come PermessoNegato o Telefono Rosa, che offrono assistenza legale e psicologica. Se le proprie immagini vengono trovate su forum o canali privati, è importante non interagire con gli autori: meglio raccogliere prove, salvare screenshot con URL e data, e procedere con la segnalazione alle autorità

Come fare una segnalazione alla Polizia postale

Per rivolgersi alla Polizia Postale ci sono due possibilità: recarsi di persona in un ufficio oppure utilizzare i servizi online. Chi preferisce la via tradizionale può presentarsi presso uno degli uffici territoriali presenti in tutta Italia. L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale della Polizia Postale, nella sezione “Contatti”. Esiste però anche un sistema di segnalazioni online. Accedendo alla pagina dedicata si trovano diversi servizi, tra cui: 

“Segnala online”: consente di comunicare comportamenti o eventi ritenuti illeciti. Non equivale a una vera e propria denuncia o querela, ma serve per informare la Polizia, che valuterà se avviare accertamenti.
• “Denuncia per reati telematici” e “Denuncia per furto o smarrimento”: questi strumenti, che permetterebbero di presentare direttamente online una denuncia al momento sono sospesi per “reingegnerizzazione dell’infrastruttura”. Una volta riattivati, renderanno la procedura ancora più semplice per gli utenti

