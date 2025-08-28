Siti sessisti, cosa rischia chi commenta e chi gestisce i portali

Diversi i reati che si possono configurare per i soggetti in questione, a c ominciare dal diffamazione, che tuttavia è a querela di parte, e quindi non essendoci procedibilità d'ufficio da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, non piò prescinde dalla denuncia della vittima. Che prima di tutto si deve accorgere che le sue foto con quei commenti circolano sulla Rete. Come ricostruito dal Corriere della Sera, nei casi più gravi è poi prevista l'accusa di istigazione a delinquere, questa sì procedibile d'ufficio, per chi induce altri con i suoi messaggi a commettere reati, come la violenza sessuale, ma anche minacce e violenza privata. Senza dimenticare vilipendio di organi e personalità dello Stato nel caso in cui, come è stato scoperto, a essere prese di mira siano anche cariche istituzionali.