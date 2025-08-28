Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'intervento della premier Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, che ha definito "inaccettabili le uccisioni di Israele a Gaza" e ha sottolineato che "l'Ue va verso l'irrilevanza". Spazio anche alla sparatoria avvenuta a Minneapolis, in cui sono stati uccisi due bambini. In primo piano anche il caso del sito sessista. E infine, la Mostra del Cinema di Venezia con il nuovo film "La grazia" di Paolo Sorrentino
- In apertura i "piani di Meloni" su "casa e tasse". Al Meeting di Rimini la premier ha ribadito: "Israele si fermi, uccisioni inaccettabili. Irrilevanza Ue? Ha ragione Draghi". Spazio anche alla sparatoria avvenuta a Minneapolis: "Uccide due bimbi durante la messa della scuola". In prima pagina anche la Mostra del Cinema di Venezia, con la partecipazione di Sorrentino e il suo film "La grazia". Poi, il caso del "sito sessista" che ruba immagini senza consenso. Infine, Giorgio Armani acquista la Capannina di Forte dei Marmi
- In prima pagina l'intervento della premier Meloni al Meeting di Rimini: "Israele è andato oltre. Ue verso l'irrilevanza". La presidente del Consiglio ha aggiunto: "Ora siamo più affidabili". Poi "attacca i giudici e lan cia un piano casa per le famiglie giovani". Spazio anche alla sparatoria avvenuta a Minneapolis: "Uccisi due bambini e 17 feriti". Il caso del sito sessista, su cui sono state caricate anche le "foto rubate delle politiche". Infine, il film "La grazia" di Sorrentino alla Mostra del Cinema di Venezia
- In apertura ancora l'intervento della premier Meloni al Meeting di Rimini: "Tassa sulle banche, ecco il piano". Poi aggiunge: "Aiuti per la casa e basta giudici politicizzati. L'Europa rischia l'irrilevanza". Spazio anche alle parole del consigliere di Papa Leone XIV sul Medio Oriente: "A Gaza un genocidio". In prima pagina anche il nuovo film di Sorrentino alla Mostra del Cinema di Venezia, "ispirato dalla grazia di Mattarella a un uomo che uccise la moglie malata". Poi, la sparatoria a Minneapolis, in cui sono stati uccisi 2 bambini
- "Meloni lancia il piano casa" è l'apertura del Messaggero sull'intervento della premier al Meeting di Rimini. La presidente del Consiglio: "Abitazioni a prezzi calmierati per le giovani coppie. A Gaza risposta sproporzionata di Israele. Avanti su giustizia e riforme: niente invasioni di campo". In prima pagina anche la Mostra del Cinema di Venezia, con il film "La grazia" di Sorrentino. Poi, la sparatoria a Minneapolis. E il caso della violenza sessuale a Roma: l'aggressore ha abusato anche di un'altra donna
- "Kolo, a te Juve", il titolo scelto in apertura dalla Gazzetta dello Sport: entro lunedì 1 settembre si chiude l'operazione per l'attaccante francese. "I bianconeri ora valutano se dire sì all'affare senza l'uscita di Vlahovic". Spazio al sorteggio Champions: "L'Italia si fa in 4: Napoli e Inter insidiano le big, Juve e Atalanta possono farcela". Poi i rossoneri: "Nkunku, assalto del Milan". In prima pagina anche il caso Moratti, ricoverato in terapia intensiva per polmonite
- In primo piano ancora Kolo Muani: "Kolo torna in ballo". E "60 milioni per riportare Muani da Tudor". Intanto, il Psg "riduce la richiesta e i bianconeri riprendono a parlare del francese". Spazio anche ai rossoneri: "Salta Harder, scatto Milan per Nkunku". In prima pagina anche i sorteggi di Champions per Napoli, Inter, Atalanta e Juve: "Incubo inglese". Infine, Moratti ricoverato in terapia intensiva per polmonite
- "Dusan al Diavolo, Juve-Kolo!" è l'apertura di oggi di Tuttosport su Milna e Juventus. Da un lato, "il pressing di Allegri per il serbo ha convinto il club rossonero, però manca il sì dell'attaccante", dall'altro "la Juve alza l'offerta al Psg (5 milioni per il prestito, 55 per il riscatto): Kolo Muani mai così vicino al ritorno". In programma oggi alle 18 anche il sorteggio di Champions per le 4 italiane. Spazio anche agli Us Open: "Sinner, Musetti, Cobolli: tanta voglia di derby"
- "Export e dazi, la strategia del governo" è l'apertura di oggi del Sole 24 Ore sul Dpr "che rafforza il ministero degli Esteri sul sostegno alle imprese". Spazio anche alla guerra a Gaza, con la premier Meloni che rimarca: "Troppe vittime innocenti". E il Papa: "No all'esodo forzato da Gaza". In prima pagina anche il bonus elettrodomestici "per sette categorie di prodotti". Infine, l'intervento di Meloni al Meeting di Rimini: "Piano casa per giovani coppie, i giudici politicizzati non ci fermeranno"