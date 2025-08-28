Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'intervento della premier Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, che ha definito "inaccettabili le uccisioni di Israele a Gaza" e ha sottolineato che "l'Ue va verso l'irrilevanza". Spazio anche alla sparatoria avvenuta a Minneapolis, in cui sono stati uccisi due bambini. In primo piano anche il caso del sito sessista. E infine, la Mostra del Cinema di Venezia con il nuovo film "La grazia" di Paolo Sorrentino