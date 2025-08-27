Violentata nel parco a Roma, 26enne arrestato accusato di altro stupro

Il 26enne avrebbe abusato anche di un'altra donna, mentre attendeva l'autobus nei pressi di via Prenestina. L'episodio si sarebbe verificato due giorni dopo il primo stupro, avvenuto nei confronti di una donna di 60 anni nel parco di Tor Tre Teste. Grazie alla dettagliata denuncia fornita dalla vittima, i carabinieri hanno ricostruito l'identikit dell'aggressore

Il presunto responsabile della violenza sessuale al parco di Tor Tre Teste, a Roma, avrebbe abusato anche di un'altra donna, mentre attendeva l'autobus nei pressi di via Prenestina. L'episodio si sarebbe verificato due giorni dopo il primo stupro, nei confronti di una donna di 60 anni nel parco di Tor Tre Teste. Grazie alla dettagliata denuncia fornita dalla vittima, compresa la descrizione degli indumenti indossati dall'aggressore 26enne, i carabinieri hanno ricostruito l'identikit dell'uomo che era già stato fermato con l'accusa di rapina e violenza sessuale ai danni della vittima 60enne.