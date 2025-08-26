Violentata nel parco a Roma, preso aggressore ripreso da telecamere

La violenza è avvenuta all'alba di domenica 24 agosto. L'uomo, un 26enne di origine gambiana, è stato immortalato mentre cammina in strada. Riconosciuto dai Carabinieri all’esterno della Stazione di Roma Termini, il responsabile ha ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ascolta articolo

È stato preso dai carabinieri l’uomo responsabile della violenza su una donna di 60 anni avvenuta all'alba di domenica 24 agosto. Il 26enne di origine gambiana è stato individuato dopo essere stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma, dove è avvenuta l'aggressione. I carabinieri hanno estrapolato un frame in cui si vede un giovane - con una maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino - mentre cammina in strada.

Cosa è successo La donna ha denunciato di essere stata rapinata del cellulare e violentata poco dopo le 6 nel parco della periferia est della Capitale. La vittima stava portando a spasso quando è stata aggredita: "Un incubo durato dieci minuti", ha riferito ai soccorritori sotto choc. Stando a quanto ricostruito, uno sconosciuto l'ha avvicinata all'improvviso nel parco, a quell'ora deserto, e dopo averle strappato il cellulare che aveva nel marsupio l'ha violentata. Quando l’uomo si è allontanato la vittima è tornata a casa e ha dato l'allarme. I carabinieri della compagnia Casilina hanno subito avviato le indagini.

Le indagini L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, é gravemente indiziato dei i reati di rapina e violenza sessuale. I Carabinieri, attraverso la descrizione fornita dalla vittima e le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada percorsa dall'uomo, sono riusciti a raccogliere elementi utili alla sua identificazione. Sono così state avviate le ricerche dell'uomo, condividendo le informazioni con tutte le pattuglie sul territorio. Poche ore fa l'uomo è stato riconosciuto dai Carabinieri all’esterno della Stazione di Roma Termini, individuato grazie alle scarpe ed al berretto indossati. Subito dopo il fermo, l'uomo ha reso spontanee dichiarazioni con cui ha ammesso i reati e riferito di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, acquistate pochi minuti prima del fatto nel limitrofo quartiere Quarticciolo. Il fermo dell'indagato dovrà essere convalidato dal Tribunale di Roma.