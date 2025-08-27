Esplora tutte le offerte Sky
Meteo, allerta maltempo per grandine e nubifragi: ecco dove. Le previsioni

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Dopo una fase nel complesso stabile, il meteo sull’Italia è destinato a peggiorare. Nelle prossime ore il Nord del Paese sarà interessato da un peggioramento con piogge, temporali e possibili grandinate, mentre al Centro-Sud prevarranno sole e temperature in rialzo. Ecco le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo ilMeteo.it.

Quello che devi sapere

L’influenza dell’ex uragano Erin

Alla base del cambiamento c’è una vasta saccatura collegata a un profondo vortice, l’ex uragano Erin, che in queste ore si trova tra Islanda e Regno Unito. La sua presenza influenza gran parte del meteo dell’Europa occidentale e anche l’Italia: da un lato richiama venti molto caldi provenienti dal Nord Africa diretti verso il Sud e la Sardegna, dall’altro convoglia correnti fresche e umide di origine oceanica che porteranno instabilità al Nord

Temporali e grandinate al Nord

Già dalla mattinata sono attese più nubi sulle regioni nordoccidentali, soprattutto a ridosso dei rilievi, con piovaschi e primi temporali. Con il passare delle ore il peggioramento tenderà a estendersi anche alle altre zone montuose settentrionali. Le precipitazioni più consistenti sono attese sull’alto Piemonte e sulle aree montane circostanti, ma qualche temporale potrà comparire a macchia di leopardo anche sulla Pianura Padana. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, nubifragi e grandinate anche di media o grande dimensione

Temporali e grandinate al Nord
Rischio nubifragi e alluvioni lampo: ecco dove

La fase più critica è attesa tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, con maltempo intenso soprattutto sul Nord-Ovest. Liguria, Piemonte e Lombardia saranno le regioni più esposte: previste piogge abbondanti e nubifragi in grado di scaricare oltre 200 millimetri d’acqua in poche ore su province come Savona, Genova, Biella e Verbano Cusio Ossola, equivalenti alla pioggia di un mese concentrata in brevissimo tempo. Il rischio sarà quello di allagamenti, frane e alluvioni lampo. Anche le province di Como, Monza Brianza e Milano dovranno prestare attenzione per la possibilità di forti temporali accompagnati da downburst, con raffiche di vento che potranno superare i 100 km/h

Temperature in aumento al Centro-Sud

Il Centro e il Sud rimarranno per ora ai margini del maltempo. Prevarrà il bel tempo, salvo nubi sparse lungo il versante tirrenico. I venti di Scirocco, in rinforzo, porteranno a un deciso aumento delle temperature sulle regioni meridionali e sulla Sardegna. Al contrario, l’arrivo delle piogge farà calare leggermente le temperature al Nord

Temperature in aumento al Centro-Sud
Un assaggio del peggioramento atteso

Quello delle prossime ore sarà solo un anticipo di un peggioramento più marcato. Tra giovedì 28 e sabato 30 agosto il maltempo dovrebbe coinvolgere in modo più esteso il Nord e parte del Centro, con nuove piogge e temporali diffusi

Allerta maltempo per giovedì 28 agosto

Come detto, la fase più critica del peggioramento è attesa giovedì 28 agosto, quando si prevedono piogge abbondanti, temporali violenti, grandine e possibili nubifragi. Il rinforzo dei venti di Scirocco potrà inoltre causare mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Secondo le previsioni, in alcune aree del Nord potranno cadere fino a 100-150 millimetri di pioggia in poche ore, un quantitativo pari alla media di un intero mese di agosto. Precipitazioni di questa intensità potrebbero provocare allagamenti e criticità idrogeologiche

Allerta maltempo per giovedì 28 agosto
Venerdì 29 agosto: i temporali raggiungeranno il Centro-Sud

Il fronte temporalesco si sposterà nel corso di venerdì 29 agosto verso il Centro-Sud, con particolare intensità sulle regioni tirreniche. Toscana, Lazio e Campania saranno tra le zone più esposte a precipitazioni abbondanti e nubifragi. Anche al Nord le condizioni rimarranno instabili: la pressione atmosferica faticherà a stabilizzarsi e non si esclude la formazione di nuovi temporali localmente intensi, accompagnati da possibili grandinate

