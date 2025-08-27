Meteo, allerta maltempo per grandine e nubifragi: ecco dove

La fase più critica è attesa tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, con maltempo intenso soprattutto sul Nord-Ovest. Liguria, Piemonte e Lombardia saranno le regioni più esposte: previste piogge abbondanti e nubifragi in grado di scaricare oltre 200 millimetri d’acqua in poche ore su province come Savona, Genova, Biella e Verbano Cusio Ossola, equivalenti alla pioggia di un mese concentrata in brevissimo tempo. Il rischio sarà quello di allagamenti, frane e alluvioni lampo. Anche le province di Como, Monza Brianza e Milano dovranno prestare attenzione per la possibilità di forti temporali accompagnati da downburst, con raffiche di vento che potranno superare i 100 km/h