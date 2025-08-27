Meteo, allerta maltempo per grandine e nubifragi: ecco dove

Introduzione
Dopo una fase nel complesso stabile, il meteo sull’Italia è destinato a peggiorare. Nelle prossime ore il Nord del Paese sarà interessato da un peggioramento con piogge, temporali e possibili grandinate, mentre al Centro-Sud prevarranno sole e temperature in rialzo. Ecco le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo ilMeteo.it.
Quello che devi sapere
L’influenza dell’ex uragano Erin
Alla base del cambiamento c’è una vasta saccatura collegata a un profondo vortice, l’ex uragano Erin, che in queste ore si trova tra Islanda e Regno Unito. La sua presenza influenza gran parte del meteo dell’Europa occidentale e anche l’Italia: da un lato richiama venti molto caldi provenienti dal Nord Africa diretti verso il Sud e la Sardegna, dall’altro convoglia correnti fresche e umide di origine oceanica che porteranno instabilità al Nord
Temporali e grandinate al Nord
Già dalla mattinata sono attese più nubi sulle regioni nordoccidentali, soprattutto a ridosso dei rilievi, con piovaschi e primi temporali. Con il passare delle ore il peggioramento tenderà a estendersi anche alle altre zone montuose settentrionali. Le precipitazioni più consistenti sono attese sull’alto Piemonte e sulle aree montane circostanti, ma qualche temporale potrà comparire a macchia di leopardo anche sulla Pianura Padana. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, nubifragi e grandinate anche di media o grande dimensione
Rischio nubifragi e alluvioni lampo: ecco dove
La fase più critica è attesa tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, con maltempo intenso soprattutto sul Nord-Ovest. Liguria, Piemonte e Lombardia saranno le regioni più esposte: previste piogge abbondanti e nubifragi in grado di scaricare oltre 200 millimetri d’acqua in poche ore su province come Savona, Genova, Biella e Verbano Cusio Ossola, equivalenti alla pioggia di un mese concentrata in brevissimo tempo. Il rischio sarà quello di allagamenti, frane e alluvioni lampo. Anche le province di Como, Monza Brianza e Milano dovranno prestare attenzione per la possibilità di forti temporali accompagnati da downburst, con raffiche di vento che potranno superare i 100 km/h
Temperature in aumento al Centro-Sud
Il Centro e il Sud rimarranno per ora ai margini del maltempo. Prevarrà il bel tempo, salvo nubi sparse lungo il versante tirrenico. I venti di Scirocco, in rinforzo, porteranno a un deciso aumento delle temperature sulle regioni meridionali e sulla Sardegna. Al contrario, l’arrivo delle piogge farà calare leggermente le temperature al Nord
Un assaggio del peggioramento atteso
Quello delle prossime ore sarà solo un anticipo di un peggioramento più marcato. Tra giovedì 28 e sabato 30 agosto il maltempo dovrebbe coinvolgere in modo più esteso il Nord e parte del Centro, con nuove piogge e temporali diffusi
Allerta maltempo per giovedì 28 agosto
Come detto, la fase più critica del peggioramento è attesa giovedì 28 agosto, quando si prevedono piogge abbondanti, temporali violenti, grandine e possibili nubifragi. Il rinforzo dei venti di Scirocco potrà inoltre causare mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Secondo le previsioni, in alcune aree del Nord potranno cadere fino a 100-150 millimetri di pioggia in poche ore, un quantitativo pari alla media di un intero mese di agosto. Precipitazioni di questa intensità potrebbero provocare allagamenti e criticità idrogeologiche
Venerdì 29 agosto: i temporali raggiungeranno il Centro-Sud
Il fronte temporalesco si sposterà nel corso di venerdì 29 agosto verso il Centro-Sud, con particolare intensità sulle regioni tirreniche. Toscana, Lazio e Campania saranno tra le zone più esposte a precipitazioni abbondanti e nubifragi. Anche al Nord le condizioni rimarranno instabili: la pressione atmosferica faticherà a stabilizzarsi e non si esclude la formazione di nuovi temporali localmente intensi, accompagnati da possibili grandinate