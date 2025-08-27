Calabria, intossicazione da botulino per 60 turisti dopo wurstel

Circa 60 ospiti di un villaggio turistico a Nicotera, in Calabria, hanno accusato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare dopo aver consumato un pasto nel ristorante della struttura a base di wurstel. Tra le persone sotto osservazione, diversi turisti provenienti da Napoli e Caserta. I sintomi principali segnalati sono stati vomito e diarrea, con cinque persone ricoverate in ospedale in condizioni considerate preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), che hanno disposto la chiusura precauzionale del ristorante, riporta Caserta News.





