Anziana travolta e uccisa, responsabilità minori va al Comune Milano

Oggi in udienza sono stati sentiti dal giudice la madre degli altri due ragazzini e due diversi padri arrivati scortati dalla polizia penitenziaria, perché attualmente in carcere. Domani sarà sentito il padre del quarto ragazzino

Il giudice delegato dei Minori di Milano Ciro Iacomino ha assegnato la responsabilità genitoriale di tre dei minori coinvolti nell'investimento mortale di Cecilia De Astis al Comune di Milano. Si tratta di due fratellini di 11 e 13 anni (il minore era alla guida) e di una undicenne che erano sull'auto che ha travolto e ucciso la donna. Nel caso della ragazzina il provvedimento sarà notificato alla madre che non è stata trovata. 

L'udienza

Nel caso della ragazzina il provvedimento sarà notificato alla madre che non è stata trovata. Oggi in udienza sono stati sentiti dal giudice la madre degli altri due ragazzini e due diversi padri arrivati scortati dalla polizia penitenziaria, perché attualmente in carcere. Domani sarà sentito il padre del quarto ragazzino di cui si sono perse le tracce. Anche nei suoi confronti sarà preso lo stesso provvedimento. 

Chi era Cecilia De Astis, investita e uccisa da 4 minori a Milano

