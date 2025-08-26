Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 agosto: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

La strage all'ospedale Nasser di Gaza, con 20 vittime tra cui cinque giornalisti, domina le aperture dei principali giornali in edicola stamattina. Condanna unanime da parte della comunità internazionale, con Netanyahu che parla di "tragico errore". Spazio anche al fronte ucraino, con Trump che svela un nuovo colloquio con Putin e gela Zelensky: "Basta soldi a Kiev". Sugli sportiva in primo piano il travolgente successo dell'Inter sul Torino, assieme al calciomercato: Hojlund vicinissimo al Napoli

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 agosto: la rassegna stampa

video in evidenza

