Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 agosto: la rassegna stampa

La strage all'ospedale Nasser di Gaza, con 20 vittime tra cui cinque giornalisti, domina le aperture dei principali giornali in edicola stamattina. Condanna unanime da parte della comunità internazionale, con Netanyahu che parla di "tragico errore". Spazio anche al fronte ucraino, con Trump che svela un nuovo colloquio con Putin e gela Zelensky: "Basta soldi a Kiev". Sugli sportiva in primo piano il travolgente successo dell'Inter sul Torino, assieme al calciomercato: Hojlund vicinissimo al Napoli
- C'è l'ennesima strage a Gaza in apertura sulla gran parte dei i giornali in edicola oggi. 'Strage all'ospedale' titola il Corriere della Sera, sottolineando la presenza di cinque giornalisti tra le 20 vittime. Si parla anche dell'altro fronte di guerra, con Donald Trump che dichiara di essersi nuovamente sentito col leader russo Vladimir Putin: "Non vuole vedere Zelensky". E a Kiev dice: "Basta soldi"
- 'Gaza, bombe sull'ospedale. È strage di giornalisti' titola anche La Repubblica a corredo della foto dei cinque reporter uccisi ieri nei raid israeliani. Condanna unanime da parte del mondo, mnentre Netanyahu parla di "tragico incidente". Anche qui di spalla spazio al nuovo attacco di Trump a Zelensky, definito dal presidente Usa "un grande venditore"
- Stessa scelta per La Stampa, dove il titolo di apertura è riservato ancora una volta all'attacco all'ospedale Nasser, costaao la vittima ai cinque reporter e ad altre 15 persone. Spazio anche alla manovra in taglio basso: soldi alle banche per il sostegno dei salari, scrive il quotidiano torinese. Di spalla, il libro di Papa Leone XIV: "Non c'è pace senza giustizia"
- Sul Messaggero in primo piano il rinnovo semplificato del reddito di inclusione: colloqui online, meno burocrazia e cifre maggiori. Fotonotozia per l'ultimo orrore di Gaza e accanto la cronaca, col racconto della ragazza vittima di stupro in un parco di Roma Est: "Rapina, poi l'abuso: è stato un incubo"
- 'Onda Inter' è l'apertura odierna della Gazzetta dello Sport, che celebra i cinque gol con cui i nerazzurri hanno demolito il Torino nel primo monday night della nuova stagione. Nerazzurri trascinati da Thuram, a segno due volte: in gol anche Lautaro, Bastoni e Bonny. Mercato protagonisti, con gli arrivi imminenti di Harder al Milan e di Hojlund al Napoli
- Anche sul Corriere dello Sport in evidenza lo spettacolare successo dei nerazzurri che ha completato il quadro della prima giornata di Serie A. In alto, invece, si parla del Napoli che sembra avere individuato nel centravanti danese del Manchester United il sostituto dell'infortunato Lukaku: operazione da 45 milioni (prestito con obbligo condizionato)
- Suggestione di mercato sulla prima di Tuttosport, con la Juventus che avrebbe chiesto al Milan Alexis Saelemaekers in un'eventuale trattativa per portare Dusan Vlahovic in rossonero. Taglio alto per il tracollo granata contro l'Inter
- 'Trump, schiaffo a Zelensky' scrive in apertura il Giornale, riportando le ultime parole del tycoon, che cambia nuovamente idea e scarica Kiev: "Non daremo più un soldo, solo garanzie". Aria di nuova crisi per Macron, che litiga anche con l'America
- Si parla, invece, del record di progetti per i data center sul Sole 24 Ore. Fotonotizia per attrici e stelle dello sport che investono nelle squadre femminili, mentre per i temi extra-economici in evidenza ci sono anche qua le bombe israeliane sull'ospedale Nasser
- Il Fatto Quotidiano definisce 'terrorismo di Stato' l'ultima operazione portata a termine dall'Idf, un doppio raid costato la vita a 20 persone. Pure Trump protesta: "Sono molto scontento". Netanyahu prima accusa Hamas, poi si "rammarica"
- Libero prende di mira il presidente francese Macron, al centro negli ultimi giorni di polemiche con Stati Uniti e Italia. Secondo il quotidiano, Macron sarebbe 'nel pallone' per il voto di fiducia previsto tra due settimane e che rischia di far cadere il governo
- 'Silenzio stampa' è il titolo scelto, invece dal Manifesto per raccontare la strage di giornalisti di ieri a Gaza. Sotto, gli spari libici che colpiscono la Ocean Viking: fuoco ada altezza uomo, sfiorata la tragedia
- Guerra in Ucraina in apertura anche sul Resto del Carlino. Trump riparla con Putin e avvisa Kiev: "Basta soldi". A centro pagina i volti dei cinque giornalisti uccisi da Israele. Mille alberi al tappeto, Rimini rottama i suoi pini dopo il nubifragio che ha investito la Romagna