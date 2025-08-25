Salva figli caduti in acqua: uomo disperso nel lago di Como

A dare l'allarme sono stati i turisti che dalla spiaggia hanno visto l'uomo andare sott'acqua senza più riemergere. Per le ricerche sono stati mobilitati anche l'elicottero dei vigili del fuoco e l'idroambulanza
È riuscito a salvare i figli piccoli finiti in acqua ma non è più riemerso. È questa la prima ricostruzione di quanto accaduto oggi pomeriggio sul versante lecchese del lago di Como, di fronte a Dorio. L'uomo era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini ma è stato inghiottito dalle correnti del lago ed è ora disperso. A dare l'allarme sono stati i turisti che dalla spiaggia hanno visto l'uomo andare sott'acqua senza più riemergere. Per le ricerche sono stati mobilitati anche l'elicottero dei vigili del fuoco e l'idroambulanza.
Cosa sappiamo
È un turista di nazionalità tedesca l'uomo disperso nelle acque del versante lecchese del lago di Como. Le ricerche in superficie e nei fondali davanti al paese di Dorio sono in corso da questo pomeriggio poco dopo le 17, dopo che l'uomo si è tuffato da una barca per soccorrere i due figli caduti in acqua e poi salvati in circostanze che al momento non sono ancora state chiarite. Il turista non è invece stato più visto riemergere.