Femminicidio nel Salernitano, oggi udienza convalida fermo per Persico

Si svolgerà oggi l'udienza di convalida davanti al gip per Christian Persico, l’uomo accusato di aver ucciso la ex Tina Sgarbini, trovata morta sabato nella sua casa a Montecorvino Rovella. L’avvocato: “È tranquillo e lucido ma non ha risposto al pm”. In attesa dell’autopsia, il medico legale conferma solo che la donna “è morta per asfissia meccanica esterna”
Ha scelto per ora di non parlare Christian Persico, il muratore 37enne finito in carcere con l'accusa di aver soffocato la donna con cui aveva avuto una lunga relazione, Tina Sgarbini, 47 anni, trovata morta sabato 23 agosto nella sua casa a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Secondo il padre della vittima, sua figlia aveva "cacciato di casa Persico, perché faceva i comodi suoi e non lavorava”. L’uomo è stato rintracciato sabato sera dai carabinieri non lontano dal luogo del delitto, nel piccolo centro di del Salernitano.
Attesa udienza di convalida davanti al gip
Persico è stato portato nella caserma dell'Arma di Battipaglia, ma con il pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di fermo per omicidio ha fatto scena muta. Il suo avvocato lo ha descritto "tranquillo e lucido", aggiungendo che "si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oltre alle sue generalità, non ha reso altre dichiarazioni". Probabilmente una strategia difensiva in vista dell'udienza di convalida davanti al gip, che si terrà nelle prossime ore: l'avvocato, del resto, ha spiegato di avere avuto "solo un contatto fugace" col suo nuovo assistito.
Cosa è successo
Gli investigatori stanno continuando a lavorare, acquisendo testimonianze e facendo rilievi, per ricostruire in modo dettagliato cosa è avvenuto la notte tra venerdì e sabato nell’appartamento di via mons. Franchini, dove Tina Sgarbini è stata assassinata. Per ora si conosce la causa della morte - la donna è stata soffocata, ha confermato il medico legale - ma non si sa come e le ipotesi circolate finora - quella secondo cui sarebbe stata strangolata, oppure asfissiata con una busta di plastica o con una pellicola per alimenti - dovranno aspettare l'esito dell'autopsia.
Nei prossimi giorni l’autopsia
"Sabato - spiega il medico legale Marina D'Aniello - abbiamo effettuato un primo esame del corpo e dello stato dei luoghi, insieme ai carabinieri. L'autorità giudiziaria affiderà ora l'incarico per l'autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni. Solo in quella sede potremo effettuare alcuni esami che sono irripetibili e che non avremmo potuto eseguire sul posto. E solo dopo l'autopsia potremmo sapere con certezza come la vittima sia morta. Al momento posso solo confermare che il decesso è avvenuto per 'asfissia meccanica esterna'. Potrebbe essere stata strangolata o potrebbe esserle stato messo qualcosa in bocca, ma siamo nel campo delle ipotesi. Le certezze le avremo dopo l’autopsia”.
Il biglietto
Sul punto sarà di nuovo sollecitato a rispondere l'uomo fermato, una cui prima ammissione di colpa è contenuta nel biglietto che avrebbe lasciato ai genitori: "Ho fatto una cavolata", avrebbe scarabocchiato, manifestando poi l'intenzione di suicidarsi. Allarmati, i familiari di Christian Persico hanno avvisato i carabinieri, che sono andati a casa di Tina ed hanno scoperto il cadavere. Persico, invece, non si era suicidato ma era scappato, senza allontanarsi di molto: quando i carabinieri lo hanno bloccato, avvisati da qualcuno che l'aveva riconosciuto, l'uomo si è consegnato senza opporre resistenza. Sul volto dei graffi, forse segno della difesa disperata della compagna che l'aveva lasciato.
