Femminicidio nel Salernitano, oggi udienza convalida fermo per Persico

Ha scelto per ora di non parlare Christian Persico, il muratore 37enne finito in carcere con l'accusa di aver soffocato la donna con cui aveva avuto una lunga relazione, Tina Sgarbini, 47 anni, trovata morta sabato 23 agosto nella sua casa a Montecorvino Rovella , in provincia di Salerno. Secondo il padre della vittima, sua figlia aveva "cacciato di casa Persico, perché faceva i comodi suoi e non lavorava”. L’uomo è stato rintracciato sabato sera dai carabinieri non lontano dal luogo del delitto, nel piccolo centro di del Salernitano.

Attesa udienza di convalida davanti al gip

Persico è stato portato nella caserma dell'Arma di Battipaglia, ma con il pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di fermo per omicidio ha fatto scena muta. Il suo avvocato lo ha descritto "tranquillo e lucido", aggiungendo che "si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oltre alle sue generalità, non ha reso altre dichiarazioni". Probabilmente una strategia difensiva in vista dell'udienza di convalida davanti al gip, che si terrà nelle prossime ore: l'avvocato, del resto, ha spiegato di avere avuto "solo un contatto fugace" col suo nuovo assistito.

Cosa è successo

Gli investigatori stanno continuando a lavorare, acquisendo testimonianze e facendo rilievi, per ricostruire in modo dettagliato cosa è avvenuto la notte tra venerdì e sabato nell’appartamento di via mons. Franchini, dove Tina Sgarbini è stata assassinata. Per ora si conosce la causa della morte - la donna è stata soffocata, ha confermato il medico legale - ma non si sa come e le ipotesi circolate finora - quella secondo cui sarebbe stata strangolata, oppure asfissiata con una busta di plastica o con una pellicola per alimenti - dovranno aspettare l'esito dell'autopsia.