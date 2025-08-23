Cadavere di una donna in casa nel Salernitano: ipotesi femminicidio

Si sarebbe consumato l'ennesimo femminicidio, questa mattina in località Votraci di Montecorvino Rovella, nel Salernitano, dove una donna di 47 anni è stata trovata morta sul pavimento all'interno della sua abitazione. Lo riporta la stampa locale. La donna sarebbe stata strangolata. I carabinieri stanno indagando sulla morte della 47enne e sono alla ricerca del compagno di 36 anni di cui si sono perse le tracce. Sono stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri. Non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e così si sono rivolti ai militari.



