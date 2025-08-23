Cadavere di una donna in casa nel Salernitano: ipotesi femminicidio

Il corpo della donna è stato trovato questa mattina a Montecorvino Rovella. Sul posto i carabinieri della locale Stazione. In corso le indagini per accertare le circostanze di quanto accaduto. Si cerca il compagno
Si sarebbe consumato l'ennesimo femminicidio, questa mattina in località Votraci di Montecorvino Rovella, nel Salernitano, dove una donna di 47 anni è stata trovata morta sul pavimento all'interno della sua abitazione. Lo riporta la stampa locale. La donna sarebbe stata strangolata. I carabinieri stanno indagando sulla morte della 47enne e sono alla ricerca del compagno di 36 anni di cui si sono perse le tracce. Sono stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri. Non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e così si sono rivolti ai militari.
