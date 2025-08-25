Prof rifiuta di dare sigaretta: accoltellato in strada nel Vicentino

Il 62enne è in ospedale. La lama del coltello gli è stata conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale. Sono in corso le ricerche dell'aggressore
Un docente di liceo è stato accoltellato alla schiena per strada da un giovane a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, pare dopo aver rifiutato di offrirgli una sigaretta. L'uomo, 62 anni, si trova ora in sala operativa per un delicato intervento chirurgico. La lama del coltello gli è stata conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale. Sono in corso le ricerche dell'aggressore.