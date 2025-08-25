Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Prof rifiuta di dare sigaretta: accoltellato in strada nel Vicentino

Cronaca

Il 62enne è in ospedale. La lama del coltello gli è stata conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale. Sono in corso le ricerche dell'aggressore

ascolta articolo

Un docente di liceo è stato accoltellato alla schiena per strada da un giovane a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, pare dopo aver rifiutato di offrirgli una sigaretta. L'uomo, 62 anni, si trova ora in sala operativa per un delicato intervento chirurgico. La lama del coltello gli è stata conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale. Sono in corso le ricerche dell'aggressore.

Cronaca: Ultime notizie

Prof rifiuta di dare sigaretta: accoltellato in strada nel Vicentino

Cronaca

Il 62enne è in ospedale. La lama del coltello gli è stata conficcata nella spina dorsale,...

Salva figli caduti in acqua: uomo disperso nel lago di Como

Cronaca

A dare l'allarme sono stati i turisti che dalla spiaggia hanno visto l'uomo andare sott'acqua...

Femminicidio nel Salernitano, Christian Persico ha confessato

Cronaca

L'uomo, nel corso dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida, ha ammesso le sue...

Massa, paziente ruba arma a vigilante: panico al Pronto soccorso

Cronaca

Secondo quanto si è appreso, il paziente è un 34enne che doveva sottoporsi ad una visita. Quando...

Terranera anticipa il Natale a Ferragosto: tavola imbandita e addobbi

Cronaca

Le immagini arrivano da una frazione di Rocca di Mezzo, in provincia dell’Aquila, a 1.270 metri...

Cronaca: i più letti