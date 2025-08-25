Esplora tutte le offerte Sky
Terranera anticipa il Natale a Ferragosto: tavola imbandita e addobbi rossi e bianchi

Cronaca

Le immagini arrivano da una frazione di Rocca di Mezzo, in provincia dell’Aquila, a 1.270 metri di altitudine, dove anche nel cuore dell’estate il clima può ricordare quello invernale. Proprio qui, la Pro Loco locale ha organizzato un evento straordinario: una "cena natalizia fuori stagione" che ha visto la partecipazione di circa 200 persone

Hanno partecipato in più di 200 persone alla cena natalizia in pieno Ferragosto, organizzata in Abbruzzo, a Terranera. La località, situata a 1.270 metri nel cuore del Parco naturale regionale Sirente-Velino, ha trasformato una sera estiva in una vera atmosfera invernale grazie all’iniziativa della Pro Loco, che ha organizzato una cena natalizia in piazza con camino acceso e cappellini biancorossi.

Un'usanza particolare

In piazza, un grande abete addobbato e illuminato ha fatto da sfondo a una serata magica, animata dai tradizionali cappellini rossi indossati dai presenti. Camino acceso, panettone, vin brulè e decorazioni natalizie hanno contribuito a creare un’atmosfera da vero Natale, nonostante la stagione estiva. Non si tratta di un evento isolato, ma di un appuntamento ormai consolidato che ogni anno richiama cittadini dai paesi limitrofi, desiderosi di assaporare un piccolo anticipo delle feste. Le condizioni meteo hanno giocato un ruolo decisivo: pioggia, nebbia e temperature serali vicine allo zero hanno trasformato l’estate abruzzese in una perfetta serata d’inverno, regalando a Terranera un’atmosfera unica. Una festa fuori dal tempo che celebra la capacità di questa comunità montana di mantenere vive le tradizioni, anche quando il calendario suggerirebbe altro.

Approfondimento

Abruzzo, la Luna sulla Costa dei Trabocchi è la 'foto del giorno' Nasa

