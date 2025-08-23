Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Abruzzo, la Luna sulla Costa dei Trabocchi è la 'foto del giorno' per la Nasa

Cronaca
©Ansa

Lo scatto, realizzato lo scorso 9 agosto e pubblicato oggi, porta la firma di Marco Bellelli, medico di Lanciano con la passione per la foto e l'astronomia

ascolta articolo

"La Luna piena nella rete". Questo è il titolo della suggestiva foto che la Nasa ha scelto come 'foto astronomica del giorno' e pubblicato sul sito ufficiale dell'agenzia spaziale statunitense. Lo scatto immortala la rete da pesca del Trabocco di Punta Tufano, nel Chietino, che raccoglie al suo interno la luna purpurea che sorge sul mare. L'immagine, realizzata lo scorso 9 agosto e pubblicata oggi dalla Nasa, porta la firma di Marco Bellelli, medico di Lanciano con la passione per la foto e l'astronomia. 

La Luna piena nella rete. Questo il titolo della suggestiva foto che la Nasa ha scelto come 'foto astronomica del giorno' e pubblicata sul sito ufficiale dell'agenzia spaziale statunitense. Lo scatto immortala la rete da pesca del Trabocco di Punta Tufano, nel Chietino, che raccoglie al suo interno la luna purpurea che sorge sul mare. L'immagine, realizzata lo scorso 9 agosto e pubblicata oggi dalla Nasa, porta la firma di Marco Bellelli, medico di Lanciano con la passione per la foto e l'astronomia. ANSA/MARCO BELLELLI +++CREDIT OBBLIGATORIO+++ +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++
©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Abruzzo, la Luna sulla Costa dei Trabocchi è la 'foto del giorno' Nasa

Cronaca

Lo scatto, realizzato lo scorso 9 agosto e pubblicato oggi, porta la firma di Marco Bellelli,...

Bologna, anziana morta in un incendio nella sua abitazione

Cronaca

La vittima, 79 anni, aveva problemi di deambulazione. A causare il rogo, forse, una sigaretta...

Cadavere di una donna in casa nel Salernitano: ipotesi femminicidio

Cronaca

Il corpo di Tina Sgarbini è stato trovato questa mattina a Montecorvino Rovella. Sul posto i...

Napoli, evade dai domiciliari per andare a mangiare sushi: arrestata

Cronaca

La 46enne si trovava in auto col suo accompagnatore (ignaro del provvedimento restrittivo),...

Caserta, non accetta fine relazione e posta foto intime ex: arrestato

Cronaca

L'uomo di 38 anni è accusato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini private. La...

Cronaca: i più letti