Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 agosto: la rassegna stampa

Aperture dei giornali sulle tensioni tra Roma e Parigi dopo le parole di Salvini su Macron. Convocata l'ambasciatrice italiana, il leghista rincara: "Sono permalosi". Questione sgomberi, il ministro dell'Interno Piantedosi: "Prima o poi toccherà anche a CasaPound". Tank israeliani a Gaza City, Netanyahu spinge per accelerare le operazioni. Guerra in Ucraina, la Cina apre a truppe di peacekeeping. Calcio, il Milan crolla subito in casa con la Cremonese. Il Napoli piega il Sassuolo con De Bruyne
- Scontro diplomatico per le parole del vicepremier Salvini sul presidente francese Macron. Parigi convoca l'ambasciatrice italiana. Il leghista replica: "Sono permalosi". Il centrodestra si divide. Il ministro dell'Interno Piantedosi al Meeting di Rimini torna sulla questione sgomberi: "Prima o poi arriva anche il turno di CasaPound a Roma". Guerra in Ucraina, l'armata russa avanza ancora sul terreno: il presidente Zelensky resiste e ribadisce che il suo Paese non cederà territori. La Cina non esclude di inviare truppe di peacekeeping
- Tra Roma e Parigi continuano le tensioni dopo l'escalation verbale che Salvini ha riservato al presidente Macron. Dopo la convocazione dell'ambasciatrice italiana da parte della Francia, il vicepremier rilancia: "Macron è permaloso, è nervoso perché è ai minimi storici di consenso". La premier Meloni sceglie il silenzio. Forza Italia frena: siamo alleati. Il ministro Piantedosi al Meeting di Rimini promette: "Prima o poi arriverà anche il turno di CasaPound". Una posizione diversa dal collega di governo Giuli
- Il ministro Salvini imbarazza la presidente del Consiglio Meloni. Ira della Francia: inaccettabile il silenzio della premier, deve prendere una posizione. Il leghista torna alla carica: "Macron è permaloso". Forza Italia sugli scudi: la politica estera non la fa lui. Il ministro dell'Interno Piantedosi al Meeting di Rimini torna sulla questione sgomberi: "Prima o poi toccherà anche a Casapound". Ucraina, Kiev non ha perso: la pace con il presidente russo Putin si può firmare solo con la forza
- Pensioni, l'età non aumenterà: il governo, in vista della Manovra, sta lavorando per bloccare per due anni l'incremento di tre mesi dell'età di pensionamento, che dovrebbe scattare nel 2027 a causa dell'adeguamento automatico alla speranza di vita, contenendo al massimo l'impatto sui conti pubblici. Una delle ipotesi che si stanno valutando per "calmierare" i costi sarebbe quella di introdurre nuove mini-filiere di uno o due mesi. Guerra in Ucraina, la Cina apre all'invio di truppe di peacekeeping con mandato Onu
- Il Milan non c'è: colpo della Cremonese a San Siro, che si impone per 2-1 sui rossoneri. Modric non basta, Gimenez sbaglia: a decidere è una magia in acrobazia di Bonazzoli. Il club si getta alla ricerca di un bomber top. L'allenatore Allegri: "Non si prendono gol così". Il Napoli, invece, è già alle stelle: subito a segno i due fenomeni McTominay e De Bruyne, reti che permettono ai campioni d'Italia di battere 2-0 il Sassuolo. Oggi la Juventus sfida il Parma allo Stadium: giocano Bremer e Yildiz. Tudor: "Qui non si vince da cinque anni"
- Juve a tutto Yildiz. Stasera l'esordio col Parma, con uno Stadium esaurito: l'asso turco è pronto a infiammarlo. Anche David non vede l'ora: "Kenan è un gran giocatore e una bella persona, c'è già intesa": Col mercato da completare, Tudor si affida a loro e a Bremer: "Ci mettono quinti o sesti nelle griglie, questo deve motivarci". Napoli, la festa continua: a Sassuolo apre McTominay e chiude De Bruyne (0-2). Milan, la magia la fa Bonazzoli (e non Modric): colpo Cremonese a San Siro con la splendida rovesciata dell'attaccante
- Parigi ha convocato l'ambasciatore italiano: non sono piaciute le dure parole del vicepremier Salvini contro Macron, per la sua posizione a favore dell’invio di truppe europee in Ucraina. Il ministro rincara: "Permaloso, vada lui a combattere a Kiev". La promessa del ministro Piantedosi ospite al Meeting di Rimini: "Sgomberi, verrà il turno anche per CasaPound". Medio Oriente, tank israeliani a Gaza City: Netanyahu spinge per accelerare l'operazione. Guerra in Ucraina, la Cina è pronta a inviare truppe di peacekeeping con mandato Onu
- Il dollaro americano in soli sette mesi, dopo l'arrivo del presidente Trump il 21 gennaio scorso, si è deprezzato di circa il 10%, un record negativo dal 1994 e la quinta peggiore performance da Bretton Woods del 1971. Il cambio euro-dollaro ha iniziato l'anno a 1,02 contro gli 1,17 di venerdì. Salva casa, il labirinto delle leggi regionali frena le sanatorie: l'applicazione del decreto 69/2024 è infatti apparsa subito difficile con le molte questioni applicative e interpretative da risolvere
- Attentato ai gasdotti, l'omertà di Ue e Kiev sul terrorismo ucraino: l'ambasciata non risponde da tre giorni. Kuznietsov, scaricato dal suo governo, nega tutto: "Ero al fronte". Il giornale francese Le Figaro: "L'inchiesta ora imbarazza l'Europa". Pnrr, sempre più progetti finiranno dopo la scadenza: il governo confessa. Parla Tridico (M5s): "Calabria buco nero, mi candido per non tradirla". Gaza City, arriva le Forze di difesa israeliane: 51 morti, di cui otto bambini
- Sinistra sul carro di Macron: Parigi convoca il nostro ambasciatore per le critiche di Salvini all'invio di truppe a Kiev, e Schlein e compagni, pur di attaccare il governo, si schierano subito con la Francia. Spread e prestiti, avviso del ministro dell'Economia Giorgetti a tutte le banche: "Aiutate le famiglie". L'intervista al filosofo e scrittore Zecchi: "Per il Leoncavallo la vera rivoluzione era pagare l'affitto"
- La via tragica e necessaria di Israele a Gaza e in Cisgiordania: una pressione di indicibile violenza per la pacificazione attraverso la forza, con tutti i costi politici e morali nel conto. Dazi, escalation evitata: l'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ue archivia la guerra commerciale. Via libera a un tetto del 15% che include farmaceutica e auto. La presidente della Commissione europea von der Leyen: "Si tratta della migliore intesa possibile con Washington". Ucraina, il ritmo della pace a Kyiv: un accordo entro 10 giorni per le garanzie di sicurezza
- Un'altra fuga in avanti, un altro elemento destabilizzante negli equilibri già complessi della coalizione dei Volenterosi. A seminare zizzania è l'uscita di Salvini in direzione Eliseo: "Ci vada lui" in Ucraina indossando un elmetto, ha detto il vicepremier riferendosi a Macron. Provocando la convocazione dell'ambasciatrice italiana a Parigi al Quai d'Orsay. Non pago, Salvini ha rilanciato: "Macron è un po' troppo permaloso. E comunque i sondaggi dicono che l'80% dei francesi non lo gradisce"
- Dopo il Leoncavallo, anche lo sfratto per Casapound: il ministro dell'Interno Piantedosi promette di sgomberare anche il palazzo romano occupato dal gruppo di estrema destra. Forza Italia è d'accordo. Salerno, 47enne trovata strangolata in casa: mamma di tre figli avuti da una precedente relazione, è l'ennesima vittima di femminicidio. Dopo una caccia all'uomo durata ore, anche con gli elicotteri, i carabinieri hanno fermato l'ex compagno 36enne della donna, che ha cercato di nascondersi a Montecorvino Rovella
- Trump truppen: oggi Los Angeles e Washington, domani Chicago e New York. Il presidente americano occupa le città liberal con gli stivali a terra, mandando le truppe a caccia di migranti e svuotando i quartieri con la paura. Questa è l'America cui si ispira mezza Europa. Minacce israeliane e sanzioni statunitensi con l'obiettivo di distruggere la Corte Penale, un legale racconta il clima all'Aja: "Sono tutti terrorizzati, nessuno vuole prendersi in carico il fascicolo Palestina"