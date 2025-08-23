Traffico, bollino nero oggi su strade e autostrade del Nord Est

Oggi traffico molto intenso sulle strade e autostrade del Nord Est, con circa 190mila veicoli previsti in transito lungo la A4 Venezia-Trieste. Solo al casello di Trieste/Lisert sono attesi 30mila mezzi, numero che potrebbe aumentare per i lavori sulla superstrada slovena H4 che deviano parte del flusso verso l’Italia. Domani sono attesi 180mila veicoli con ulteriori rallentamenti sulla A4

Le previsioni e i punti critici



All’ingresso di Trieste/Lisert sono attesi circa 30mila mezzi, numero che potrebbe crescere per via dei lavori sulla superstrada slovena H4 che deviano parte del traffico verso l’Italia e in particolare sulla A34 Villesse-Gorizia. Per gestire la situazione, Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l’impiego di quasi 300 addetti tra personale di sala radio, ausiliari alla viabilità, operatori di infomobilità, gestori di tratta ed esattori. Oltre agli spostamenti del controesodo – con possibili disagi già al mattino all’ingresso di Latisana – nella giornata di oggi sono previsti gli ultimi "strascichi" di esodo, in particolare di turisti provenienti dall'Austria e

dalla Germania diretti verso le località balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Particolare attenzione anche alla A23 (Udine Sud-Palmanova) dove potrebbero verificarsi code e rallentamenti al mattino e al pomeriggio.



Domenica da “bollino rosso” per il traffico



Per domani, domenica 24 agosto, è invece previsto traffico da bollino rosso con circa 180mila mezzi in transito e possibili code sempre sulla A4, con circa 26 mila veicoli previsti in ingresso al Lisert. Numero che potrebbe subire variazioni in rialzo anche in questo caso.