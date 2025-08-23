Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24

Cronaca fotogallery
11 foto

Aperture dei giornali dedicate alla "sferzata" dell'ex premier Draghi all'Europa, ritenuta marginale sulle questioni economiche e di politica estera. Poi spazio ai nodi ancora da sciogliere per il raggiungimento della pace in Ucraina. Medioriente, l'Onu dichiara lo stato di carestia a Gaza. Ma Gerusalemme: "Dati falsi"

