Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 agosto: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate alla "sferzata" dell'ex premier Draghi all'Europa, ritenuta marginale sulle questioni economiche e di politica estera. Poi spazio ai nodi ancora da sciogliere per il raggiungimento della pace in Ucraina. Medioriente, l'Onu dichiara lo stato di carestia a Gaza. Ma Gerusalemme: "Dati falsi"
- Al Meeting di Rimini la sferzata dell'ex premier Draghi all'Ue: "L'illusione di un'Europa forte è già evaporata. L'Unione è solo una spettatrice, dal presidente americano Trump una sveglia brutale". Guerra in Ucraina, la Russia ferma il vertice di pace: "Ci sono nodi da sciogliere". Il segretario generale della Nato Rutte: "Sì alle garanzie di sicurezza per Kiev". Inchiesta sull'urbanistica a Milano, revocati gli arresti al costruttore Catella: "Tornerò subito al lavoro"
- L'economia tedesca rivede la recessione. Nel secondo trimestre 2025, il Pil si è contratto dello 0,3% rispetto a gennaio-marzo, secondo le rilevazioni diffuse ieri dall'Istituto di statistica. Corretti al ribasso anche i calcoli per il 2023 e il 2024. Nello specifico, per il 2023 la flessione diventa dello 0,9% rispetto allo 0,3% fin qui indicato; per il 2024 si passa dallo 0,2% allo 0,5%. Stati Uniti, la Fed potrebbe tagliare i tassi di interesse già a settembre: il segnale atteso dai mercati finanziari è arrivato
- Torna il campionato di Serie A: fateci divertire! Il Napoli di Conte difende lo Scudetto e vede Hojlund, mentre la Juve rischia di perdere Kolo Muani e cerca un'altra punta: Openda è il piano B. Il Milan scende in campo con Modric, mentre l'Inter di Lautaro esordisce contro il Torino. Secondo l'ex bomber Vieri, l'infortunio di Lukaku potrebbe rappresentare un macigno per i partenopei: "Per me Chivu è davanti". Tra le altre sfide della prima giornata, anche Atalanta-Pisa
- Almasri, il macellaio liberato dal governo: l'intelligence libica conferma che l'uomo del video diffuso dai media locali è proprio il generale, intento a riempire di botte un cittadino disarmato. Il filmato risalirebbe al 2020-2021. La Libia lo ha ormai scaricato, in Italia l'opposizione attacca l'esecutivo. Il M5s: "Dite se siete ricattati". La Corte d'Appello di Bologna convalida la custodia in carcere di Kuznietsov, che si presenta in udienza facendo il gesto del tridente ucraino, segno nazionalista usato dai militari
- Giorni contati: a Gaza City è carestia, e a settembre si allargherà a Sud. Arriva la certificazione dell'organismo internazionale Ipc: "Causata dall'uomo, può essere fermata. Qualsiasi ritardo si tradurrà in un'escalation di mortalità". Israele nega e fa partire il piano di occupazione totale. Continua l'assalto del governo americano alla Corte penale internazionale, che si inserisce in un'attività di indebolimento degli organismi internazionali, incluse le Nazioni Unite
