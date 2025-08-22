Incidente nel Foggiano, morta l'attrice 28enne Lucrezia Baccichet

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 115. L'auto su cui viaggiava la 28enne, che trasportava altre quattro persone, si è scontrata con un furgone, con a bordo sette braccianti agricoli. Attrice e scrittrice originaria di Milano ma residente a Roma, Baccichet era giunta in Puglia per trascorrere alcuni giorni di vacanza nel Foggiano

L'attrice 28enne Lucrezia Baccichet è morta in un incidente stradale lungo la strada provinciale 115 a Troia, in provincia di Foggia. Nello schianto sono rimaste ferite anche altre quattro persone. L'auto su cui viaggiava la 28enne, che trasportava altre quattro persone, tra cui i genitori e altri familiari, si è scontrata con un furgone, con a bordo sette braccianti agricoli impegnati nei lavori nei campi della zona. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente ma, secondo le prime ricostruzioni, l'impatto sarebbe stato talmente violento da far sbalzare la 28enne fuori dall'auto, facendola precipitare sull'asfalto. Attrice e scrittrice originaria di Milano ma residente a Roma, Baccichet era giunta in Puglia per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

L'incidente nel Foggiano

Inutili i tentativi del personale sanitario che ha soccorso le altre persone, undici in tutto, trasferendo in ospedale quattro di loro: tre persone che erano a bordo dell'auto, e il conducente del furgone. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sindaco di Troia: “Massimo cordoglio, mettere in sicurezza la provinciale 115”

A seguito del tragico incidente, anche il sindaco di Troia, Francesco Caserta, ha espresso il "massimo cordoglio" e la "vicinanza alla famiglia della vittima e alle persone coinvolte". Poi ha aggiunto: "Purtroppo la strada provinciale 115 conta ogni anno decine di incidenti, spesso anche con esito mortale. Abbiamo chiesto in più occasioni che il tratto sia oggetto di lavori di messa in sicurezza".