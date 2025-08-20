Padova, padre di 15enne travolto sulle strisce "consola" l'investitore

Il papà di Martin, pur in preda allo sconforto, ha avuto un gesto di compassione verso il 31enne che era guida dell'auto investitrice, una Ford: il giovane continuava a singhiozzare, si passava le mani sui capelli, giurando di non aver visto il ragazzo in bici

È rimasto per ore accanto al corpo del figlio 15enne, coperto dal lenzuolo, poi ha trovato la forza di parlare con l'uomo che con l'auto l'aveva investito e ucciso sulle strisce, facendogli coraggio. "Non hai nessuna colpa" avrebbe detto Alessandro Pattaro, il papà del 15enne travolto in bici, sulle strisce pedonali, a Loreggia (Padova). La madre dell'adolescente, giunta sul posto con il marito, non ha retto allo choc ed è stata portata al pronto soccorso.