Documenti rubati in hotel e venduti online, come difendersi

Un gruppo di cyberciminali – “Mydocs” – ha rubato dati e documenti ai clienti di molti alberghi italiani, nei giorni scorsi. Lo ha fatto tramite scansioni ad alta risoluzione di passaporti e carte d’identità, eseguite durante le operazioni di check-in. In seguito il materiale è stato messo su un forum del dark web. L’attività illecita è iniziata a giugno. Poco prima di metà agosto, secondo quanto accertato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), erano stati messi in vendita 70.000 documenti “esfiltrati” da quattro differenti hotel italiani. Una volta messi in rete, i volti dei reali proprietari sono stati offuscati con i pixel. I cybercriminali hanno fissato anche una sorta di listino prezzi, con cifre che vanno da 800 a 10.000 euro.

Per approfonfire: Hacker rubano migliaia di documenti dagli hotel italiani: venduti nel dark web