Washington Post: "Attacco hacker globale, sfruttata falla in Microsoft"

Degli hacker hanno sfruttato una falla di sicurezza in un diffuso software per server di Microsoft per lanciare un attacco globale contro agenzie governative e aziende, violando i dati di agenzie federali e statali americane, aziende energetiche e un'azienda di comunicazione asiatica. Lo riporta il Washington Post citando alcuni ricercatori. Gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia stanno indagando sulla compromissione dei server di SharePoint per la condivisione e la gestione dei documenti. Secondo gli esperti, migliaia di questi server sono a rischio