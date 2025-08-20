Grosseto, incidente su Aurelia: morto il designer Alessandro Loschiavo

Loschiavo stava percorrendo sulla sua auto l'Aurelia, in località La Torba nel tratto fra Capalbio ad Ansedonia, quando si è schiantato contro un tir. Finito fuori strada, il veicolo del 59enne si sarebbe ribaltato rimanendo incastrato sotto le lamiere. Residente da tempo a Milano, il designer era noto in tutto il mondo per le sue opere d'arte e per aver curato esposizioni a Roma, Taipei e Palermo

È deceduto in un incidente stradale a Grosseto Alessandro Loschiavo, noto designer milanese di 59 anni. L'uomo stava percorrendo sulla sua auto l'Aurelia, in località La Torba nel tratto fra Capalbio ad Ansedonia nel Grossetano, quando si è schiantato contro un tir. Finito fuori strada, il veicolo del 59enne si sarebbe ribaltato rimanendo incastrato sotto le lamiere. Mentre il tir, fuori controllo, è finito contro un caseificio, sfondando la parete. L'autista, un uomo di 58 anni originario della Romania, è rimasto ferito ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orbetello e Grosseto, che hanno estratto la salma del 59enne dall'auto.

Chi era il designer Alessandro Loschiavo

La vittima del tragico incidente, Alessandro Loschiavo, era un designer romano conosciuto a livello internazionale. Residente da tempo a Milano, era noto in tutto il mondo per le sue opere d'arte e per aver curato esposizioni a Roma, Taipei e Palermo. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il designer stava percorrendo la Statale in località Montalzato in direzione sud quando, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso parte della corsia opposta. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un malore. In quel momento il tir, che trasportava un carico di ruote ferroviarie in direzione Grosseto, avrebbe virato repentinamente per evitare il frontale, uscendo fuori dalla carreggiata e schiantandosi contro il caseificio.

Sindaco di Capalbio: “Ancora morti sull'Aurelia, serve la Tirrenica"

"Adesso basta, sono morte più persone su questo tratto di Aurelia, di strada, che sul ponte Morandi, l'indignazione dura sempre il tempo di un mattino", ha detto il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini. Invece qui "a Capalbio c'è una macabra ricorrenza teniamo il conto delle vittime su quella strada. Destra e sinistra non hanno fatto niente”, ha aggiunto. “Ora che c'è la destra al Governo, anche per rispetto di Altero Matteoli, che su questa strada ci è morto, dovrebbero pensare subito a mettere in sicurezza l'Aurelia e a ripensare al Corridoio Tirrenico come una delle priorità", ha ribadito il primo cittadino.