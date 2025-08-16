Napoli, 65enne accoltellato trovato morto a Castellammare di Stabia

Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina nella sua casa di via Santo, a Castellammare di Stabia (NA). Sul corpo sono evidenti ferite da arma da taglio. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato, sono ancora in corso

Nel corso della mattinata odierna, il corpo senza vita di un uomo di 65 anni è stato rinvenuto in un’abitazione situata in via Santo, nel rione collinare di Scanzano. La scoperta è avvenuta intorno alle 12:00, dopo che alcuni residenti, insospettiti da un odore sospetto, hanno allertato il 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia e della Squadra Mobile della Questura di Napoli, insieme alla polizia scientifica per i rilievi.

Nessuna ipotesi esclusa

Il corpo dell’uomo presentava diverse ferite da taglio che pare abbiano causato una grave emorragia risultata fatale. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: potrebbe trattarsi sia di un omicidio sia di un suicidio, e nessuna pista risulta prevalente. La porta dell’abitazione era socchiusa, per cui non è stato necessario forzarla. Il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro della salma per consentire l’autopsia. La Procura di Torre Annunziata è stata attivata e coordina le indagini in corso.